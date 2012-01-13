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    13.01.2012 - 13:44 |

    Çorbaların şahı: Mercimek Çorbası!

    Sahurda içimizi ısıtacak bir lezzet olan mercimek çorbası tarifimize göz atmak ister misiniz?

    Çorbaların şahı: Mercimek Çorbası!

    Bu tarif, büyük oranda bitkisel protein, özellikle de vücutta üretilemeyen önemli bir amino asit olan “lizin” içerir. Sahur için enfes bir alternatif olan mercimek çorbası demir ihtiyacınızı büyük oranda karşılar.

    Püf noktaları

    Çorbanın renginin güzel olmasını istiyorsanız mercimekleri bol su ile iyice yıkayın. Lezzetini arttırmak için çorbayı kaselere boşalttığınızda üzerine eritilmiş tereyağı ve pul biber ekleyin. Restoranlarda kızartılmış ekmek parçalarıyla servis edilen mercimek çorbası büyük rağbet görmektedir.

    Kızartılmış ekmek yaparken:

    Teflon bir tavaya biraz zeytinyağı, kekik ve nane koyarak 1-2 dakika sallayarak pişirin. Sıcak sıcak çorbanın üzerine ekleyin. Dilerseniz başka baharatlar da koyabilirsiniz.

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