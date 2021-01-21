Adak Kurbanı Nedir? Adak Kurbanı Nasıl Kesilir, Kimlere Dağıtılır Ve Şartları Nelerdir?

Adak kurbanı, bir durumun olabilmesi için adanan bir durumdur. Adak kurbanının adak belirtildikten ve gerçekleştikten sonra vaciptir. Yani kişi adadığı kurbanı belirttiği gibi kesmelidir.



Adak Kurbanı Nedir?



Arapça dilinde nezir olarak ifade edilen adak kurbanı, kişinin dini olarak yükümlü olmadığı halde, kendisi için vacip duruma getirmesi durumudur. Yani kişi için adak adamak herhangi bir dini gereklilik değildir. Ancak gerçekleşmesi istenen bir durum gerçekleştikten sonra, adak kurbanının kesilmesi vacip duruma gelir.



Adak Kurbanı Nasıl Kesilir?



Adak kurbanının kesilmesi için ilk olarak adanan hayvan seçilir. Sonrasında kişi kesecek olan kişiye vekalet verir. Kesecek olan kişi adak sahibine 3 kez sorup onayını alır. Sonrasında ise kesecek olan kişiyle birlikte dua okunur. Dua okunduktan sonra 3 kez 'Bismillah Allahu Ekber' denir ve adak kurbanı kesilir. Bu kurallar adak kurbanı için geçerlidir.



Adak Kurbanı Kimlere Dağıtılır?



Adak kurbanının yerine gelmesi için muhtaç olan kişilere dağıtılması gerekir. Bu kişiler toplumda durumu olmayan, yoksul konumundaki kişilerdir. Adaklar, mümkün olduğunca çevredeki kişilere dağıtılmamalıdır. Daha çok muhtaç olan kişilere verilir. Alimler, aile içerisinde durumu olmayan kişilere de verilmesinin mümkün olabileceğini belirtirler.



Adak Kurbanı Şartları Nelerdir?



Adak kurbanının İslami yönden bazı şartları bulunur. Bunlar, adak kurbanı seçildikten sonra okunacak dualar ve adanan şeyin niyetinin tekrardan edilmesidir. Adak kurbanının diğer bir şartı ise kesim sonrasında ise fakir ve fukaraya dağıtımının yapılmasıdır. Kurbanın dağıtımı gizli ve hızlı şekilde yapılmalıdır.



Adak Kurbanını Kimler Yiyemez?



Adak kurbanını uzak olan akrabalara, fakir olmaları şartıyla verilebilir. Ancak bunun için şartların mutlaka gerçekleşmesi gerekir. Bunun haricinde, adak kurbanı etinden kişinin yakın akrabalarının yemesi mümkün değildir. Kişinin annesi, babası, kardeşleri, oğulları, torunları ve kendi neslinden gelen diğer akrabaları adak kurbanı etinden yiyemez.



Adak Kurbanı Eti Kimlere Dağıtılmalıdır?



Adak kurbanının eti muhtaç durumda olan kişilere dağıtılmalıdır. Adak kurbanı dağıtılmadan önce, bu fakir durumda olan kişiler araştırılmalı ve bu etler belli bir gizlilik içerisinde kendilerine teslim edilmelidir. Özellikle İslam alimleri adak kurbanının gösteriş için dağıtılmasının büyük günah olduğunu, başkasının onurunu kıracak biçimde dağıtılmaması gerektiğini belirtirler.