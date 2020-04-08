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    08.04.2020 - 19:08 |

    Afaki Nedir? Afaki Konuşmak Ne Demektir? Tdk'ya Göre Afakilik Ne Anlama Gelir?

    Afaki Nedir? Afaki Konuşmak Ne Demektir? Tdk'ya Göre Afakilik Ne Anlama Gelir?

    Arapça kökenli olan afaki kelimesinin Türkçe karşılığı birden fazladır. Arapça āfāḳī olarak yazılan kelime beş harften oluşur. Afaki kelimesi, sonuna ünlü ile başlayan bir ek aldığında araya kaynaştırma ünsüzü girer. Bunun örneği; afakice kelimesinde görülebilir. Afaki kelimesi ile ilgili diğer detayları sizler için derledik.

    Sıfat olarak kullanılan afaki kelimesi gereksiz ve önemsiz söz olarak açıklanmıştır. Afaki kelimesinin bir diğer anlamı da ismi nitelendirmektedir. Objektif ve nesnellik anlamına gelen afaki kelimesi tıp dünyasında da kendine yer bulmuştur. Afaki, gözde lensin bulunmamasını da açıklayan bir kelimedir.

    Afaki Konuşmak Ne Demektir?

    Afakinin en sık kullanılan anlamı gereksiz ve önemsiz konuşmaktır. Bu nedenle afaki konuşmak kelime grubunun anlamı önemsiz şeylerden bahsetmek anlamına gelir. Net bir konu üzerinde olmayan, havadan sudan yapılan konuşmalara afaki konuşmak denir.

    TDK'ya Göre Afakilik Ne Anlama Gelir?

    Türk Dil Kurumu, afaki kelimesini önemsiz ve gereksiz söz olarak; afakilik kelimesinin anlamını ise nesnellik olarak açıklamıştır. İki kelime arasındaki anlam farkından da anlaşılacağı gibi afaki kelimesine gelen –lik eki yapım eki olarak kullanılmıştır.

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