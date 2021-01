Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammed Salavatının Anlamı Nedir?

Salavat getirmek Müslümanların imanını tazeler. Allahu Teala, birçok ayetinde ''beni ve sıfatlarımı sık sık zikredin'' diye emretmiştir. Mümin kullar Hz. Muhammed'i hatırlamak için de sık sık salavat getirir.

Allahümme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Salavatının Anlamı Nedir?

Allah'ım! Sen peygamber efendimize ve onun soyundan gelenlere salat eyle / katındaki şereflerini yücelt.

Salavat getirmenin amacı Allah'ı anmak ve Hz. Muhammed ile soyundan gelenlere saygı göstermektir. Peygamber efendimiz, İslamiyet'i yaymak için birçok sıkıntıya katlanmış, hatta Mekke'den Medine'ye hicret etmek zorunda kalmıştır. Tüm saldırılara ve ithamlara rağmen sabırlı davranıp İslamiyet'in tüm dünyada yayılmasını sağlamıştır.

Hz. Muhammed'i anmak ve onun soyundan gelenlere saygı göstermek her Müslüman'ın görevleri arasında yer alır.

Salavat Ne Zaman Getirilir?

Salavat, Hz. Muhammed'in adı anıldığında ya da Kuran'ı Kerim'den bir ayet okunduğunda getirilir. Allah'ı ve Hz. Muhammed'i anmak için sadece ibadet esnasında değil gün içinde de salavat tespihi çekilebilir.

Bir işe başlarken ve evden çıkarken de salavat getirilir. Çünkü salavat, insanı belalardan ve hastalıklardan korur.

Salavat Getirmenin Faziletleri Nelerdir?

Salavat getirmek insanın maneviyatını güçlendirir ve Allah'a yaklaştırır. Allah'ı anmak ise onu günah işlemekten alıkoyar ve hayırlara yönelmesini sağlar. Kainatın yaratıcısı olan Allah'ı zikretmek ise ahiret gününü hatırlatır. Bir gün dünya hayatının sona ereceğini hatırlayanlar, salih amel işlemeye gayret gösterir.

Allahu Teala bir ayetinde ''onlar bizi unuttu, biz de o gün (kıyamet günü) onları unutacağız'' diye buyurmuştur. Allah'ı unutmak, insani kulluk görevlerinden uzaklaştırır ve dolaylı olarak günaha sevk eder. Oysa mümin kullar, her an Allah tarafından gözetildiğini bilir. Her şeyi yoktan var eden yaratıcının haberi ve izni olmadan hiçbir şey gerçekleşmeyeceğinin idrakine varır.

Bununla birlikte Hz. Muhammed'i ve soyundan gelenleri yad etmek de Müslümanların yaşadığı zorlukları hatırlamamızı sağlar. Onların çektiği sıkıntıları aklına getiren müminler, yaşadıkları sıkıntılara karşı daha sabırlı olur.

Salavat getirmenin faziletlerinden biri de Allah'a ve resulüne itaat etmektir. Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde sadece Allah'a ve peygamberlere itaat edilmesi gerektiğini bildirilir. Bu emre uyan Müslümanlar, Allah'ın rızasını kazanmış olur.