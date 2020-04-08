Ayet nedir? Ayet örnekleri nelerdir? TDK'ya göre ayet ne anlama gelir?
Kuran-ı Kerim sure ve dualarını oluşturan; harfler, kelimeler ve cümleler ayet olarak adlandırılmaktadır. Ayetlerin sure içerisinde bulunduğu konumun vahiy ile geldiğine inanılmaktadır. İşte ayet kelimesinin anlamı, örnekleri ve detayları hakkında tüm bilgilere yer verdik.
Ayet, İslam dininde Ayet-i Kerime olarak da geçmektedir. Arapça kökenli olan bu sözcük; delil, kanıt, alamet ve işaret anlamlarını taşımaktadır. İslam alimleri arasında bazı fikir ayrımları olsa da Kuran-ı Kerim’de toplam 6666 ayet olduğu kabul edilmektedir.
Ayet Örnekleri Nelerdir?
Ayetler; Allah’ın affediciliği, gazabı, Müslüman kişinin özelleri gibi farklı birçok konuda fikir ve emir vermektedir. Farklı surelerden alınan örnek ayetler aşağıda listelenmiştir.
- Sana yapılan kötülüğe karşılık vermek yerine, öfkenin geçmesini bekle. (Furkan Suresi, 63. Ayet)
- Tartıyı adalet ile yapın ve teraziyi eksik tutmayın. (Rahman Suresi, 9. Ayet)
- Sen O’ndan razı, O (Allah) da sen razı olarak Rabbine dön. (Fecr Suresi, 28. Ayet)
TDK’ya Göre Ayet Ne Anlama Gelir?
Türk Dil Kurumu, ayetin kelime özelliklerini; isim, din bilgisi ve Arapça kökenli olarak özetlemiştir. İlgili sözlükte ayet, Kuran surelerini oluşturan her bir kısım olarak açıklanmaktadır.