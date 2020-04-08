Ayet nedir? Ayet örnekleri nelerdir? TDK'ya göre ayet ne anlama gelir?

Ayet, İslam dininde Ayet-i Kerime olarak da geçmektedir. Arapça kökenli olan bu sözcük; delil, kanıt, alamet ve işaret anlamlarını taşımaktadır. İslam alimleri arasında bazı fikir ayrımları olsa da Kuran-ı Kerim’de toplam 6666 ayet olduğu kabul edilmektedir.

Ayet Örnekleri Nelerdir?

Ayetler; Allah’ın affediciliği, gazabı, Müslüman kişinin özelleri gibi farklı birçok konuda fikir ve emir vermektedir. Farklı surelerden alınan örnek ayetler aşağıda listelenmiştir.

- Sana yapılan kötülüğe karşılık vermek yerine, öfkenin geçmesini bekle. (Furkan Suresi, 63. Ayet)

- Tartıyı adalet ile yapın ve teraziyi eksik tutmayın. (Rahman Suresi, 9. Ayet)

- Sen O’ndan razı, O (Allah) da sen razı olarak Rabbine dön. (Fecr Suresi, 28. Ayet)

TDK’ya Göre Ayet Ne Anlama Gelir?

Türk Dil Kurumu, ayetin kelime özelliklerini; isim, din bilgisi ve Arapça kökenli olarak özetlemiştir. İlgili sözlükte ayet, Kuran surelerini oluşturan her bir kısım olarak açıklanmaktadır.