Ed-Dâr Ne Demek? Ed-Dâr Fazileti Ve Anlamı

Ed-dâr Esmaül Hüsna'sı diğer isimler gibi yüce bir mana taşır. Bu mananın bilinmesi, Kuran-ı Kerim'de geçen ayetlerin öğrenilmesi ve ismin faziletlerinin bilinmesi mühimdir. İsmin zikri 1001 adettir. Zikir saati Merih günü yani salıdır. Peki, bu ulvi ismin anlamı ve faziletleri nedir?



Ed-dâr İsminin Anlamı Nedir?



Ed-dâr Esmaül Hüsna'sının anlamı elem, keder ve zarar verici şeyler yaratan, dilerse kullarına felaket, keder ve şiddet veren, zarara uğratandır. Direk olarak zarara uğratan anlamında da kullanılabilmektedir. Her şer kabul edilenin mutlak var edicisi anlamını da taşır. Hikmeti gereği elem ve zarar verici şeyleri de yaratan anlamı taşır.



Ed-dâr İsminin Faziletleri Nelerdir?



Ed-dâr Esmaül Hüsna'sı zararından korunulacak kişiler için söylenir. Zrararını uzaklaştırmak istediğiniz kişiler için söyleyebilirsiniz.

Zulümden, zaliminden kurtulmak isteyen, her gün 1001 kere ” Ya Dârr celle celâlühû ” ism-i şerifini okursa amacına ulaşır.

Her cuma gecesi ” Ya Dârr celle celâlühû ” ism-i şerifini okuyan kişi yaşamış olduğu sıkıntı, keder ve dertten kurtulur.

Ed-dâr ism-i şerifin zikrini her Cuma gecesi 100 kere okuyan kişi bedenen sağlıklı olur ve insanlar kendisini sever.

Her Cuma gecesi Ed-dâr ism-i şerifini zikreden kimseye düşmanlık edenler perişan olur, kişi kendisine zarar vermek isteyenleri bu yolla kendinden uzaklaştırır.

Ed-dâr Esmaül Hüsna'sı kullara, Allah'ın Ed-dâr adını hatırlatarak, her şeyin O'nun iradesi ile gerçekleştiğini hatırlatır. Dünya hayatının da ahiret hayatının da yarar ve zarardan taksim edildiğini öğretir.