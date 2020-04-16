El-Âhir Ne Demek? El-Âhir Fazileti Ve Anlamı

Âhir kelime anlamı itibariyle ‘Varlığının sonu olmayan’ anlamına gelmektedir. Bu anlamı üzerinden Allah'ın isimlerinden biri olarak El-Âhir ismini kullanabilirsiniz. Farklı sayılarda okumak suretiyle faziletinden ve zikrinden faydalanmanız mümkün.

El-Âhir Anlamı Nedir?

El-Âhir ismi şerifinin anlamı; Allahu Teala, varlığın devamlı olanı şeklinde tabir edilmektedir. Allah'ın varlığının başlangıcı olmadığı gibi sonu da yoktur. Eşyanın evveli olması açısından Allah ‘evvel’dir. Aynı zamanda buna bağlı olarak Âhir ismi evvel ismi ile aynı şekilde değerlendirilmelidir. Diğer yandan eşyanın sonu Allah'tan olması açısından Âhir şeklinde tanımlanabilmektedir.

El-Âhir Faziletleri Nedir?

El-Âhir Faziletleri ile beraber esması üzerinden farklı sayılarda okunabilir. Bu okuma ile Allahü Teala’dan yardım isteyebilir ve sorunlarınız için çare bulabilirsiniz.

- İlahi yardım görmek ve düşmanları elak edebilmek adına bu İsmi Şerif 801 kere okunmalıdır,

- Eğer her gün sabah ve akşam 100 defa okunursa kalp saf hale gelir ve kalpten masivaullah çıkar,

- 5 vakit namazdan sonra 801 kez bu İsmi Şerifi okuyan kişiler, ahiret ile beraber dünyada huzura erer, saadete kavuşur,

- Konuşmakta zorluk çeken İnsanlar günde bu İsmi Şerifi 801 kez bir bardak suyun üzerine okursa ve içerse, bu sorunundan kısa süre içerisinde kurtulur,

Bu faziletleri ve esması ile beraber El-Âhir Celle Celalühü üzerinden okuma gerçekleştirebilirsiniz. Hayatınızda yaşadığınız sıkıntılar ve sorunlardan kurtulmak için bu şekilde Allah'tan yardım istemeniz mümkün. Ancak bunu temiz bir kalp ile iyi niyetli yapmaya özen göstermelisiniz. Ancak o zaman istekleriniz ve dilekleriniz Allah tarafından kabul görür.