El-Azîm Ne Demek? El-Azîm Fazileti Ve Anlamı

Esmaül Hüsna’yı oluşturan tüm isimler yalnızca Allah’ı işaret etmektedir. Bu isimlerden her birinin ise kendine has bir anlamı ve fazileti bilinmektedir.

El-Azim Anlamı Nedir?

Allah’ın Azim sıfatı, her namazda defalarca “Sübhane Rabbiye’l-Azim” denerek tekrar edilmektedir. Bu esma ile Allah’ın kusursuz olduğu ve hiçbir eksiklik barındırmadığı vurgulanmaktadır. Yani, Allah tüm noksanlıklardan uzak ve mukaddestir. O, herkesten daha yücedir, O’nun şanı büyüktür ve azameti de çoktur.

Kur’an-ı Kerim’in pek çok yerinde Allah’ın Azim olduğu vurgusu yapılmaktadır. Bu bağlamda; Bakara Suresi, Şura Suresi, Vakıa Suresi ve Hakka Suresi içerisinde el-Azim sıfatı ile karşılaşılmaktadır.

El-Azim Fazileti Nedir?

Esmaül Hüsna’yı gönülden ve halis niyetlerle okuyan kulla Allah’ın rızasını alarak bu niyetlere erişirler. El-Azim esması da bu niyet ile sık sık teşbih edilen bir zikirdir. Bu bağlamda; El-Azim, Ya Azim ve Ya Azim Celle Celalühü tesbihatları ile yoğun bir şekilde karşılaşılmaktadır. Bu tesbihatların kişiye sağladığı faydalar ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

Ya Azim zikrine sabah namazı sonrasında devam eden kullar huzur ve mutluluk dolar, onlara niyet ettikleri makam ve unvanlar verilir.

Eceli gelmemiş hastaya “Ya Azim” diyerek dua edildiğinde, hasta sağlığına kavuşur.

Gönülden çekilen El-Azim esması ile kişi korktuğu tüm şeylerden emin olur.

Her sabah Ya Azim tesbihi çeken kimse, halk arasında saygınlık kazanır.