El-Evvel Ne Demek? El-Evvel Fazileti Ve Anlamı

Esmaül Hüsna’da yer alan isimlerin zikredilmesiyle hem Allah’a duyulan saygı gösterilmekte hem de kullara sevap yazılmaktadır. Bu bağlamda sık sık zikredilen Esmalardan biri de El-Evvel olarak bilinmektedir.



El-Evvel Anlamı Nedir?



Allah’ın 99 ismiyle onun kendisine özel özellikleri ve sıfatları dile getirilmektedir. Bu bağlamda El-evvel esması, başlangıcı olmayan ve ilk manasına gelmektedir. Buna göre El-Evvel sıfatının manasına bakıldığında Allah-u Teala’nın tüm varlıklardan önce olduğu anlaşılmaktadır. O’nun varlığı kendi zatı iledir ve yaratmayı başlatan da Allah’tır. Buna göre, bilinen tüm varlıklar da Allah tarafından meydana getirilmiştir.



El-Evvel Faziletleri Nedir?



El-Evvel esmasıyla oluşturulan “Ya Evvel” zikri, kişinin okuduğu niyete göre farklı faziletler içermektedir. Bu bağlamda Ya Evvel zikrine devam edildiği takdirde elde edilebilecek faziletler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Ya Evvel zikrine devam edenler ilim ve fen konusunda başarılı olurlar.

- Çocuğu olmayan kimseler bu zikir ile Allah’ın izniyle muratlarına kavuşurlar.

- Her gün bu zikri okuyanlar sağlıklarını korurlar.

- Dünyevi sıkıntısı olanlar hem maddi hem de manevi anlamda rahata kavuşurlar.

- Öğrenci kimse bu zikre devam ettiğinde Allah’ın da izniyle başarı elde eder.

- Uzak yerde olanlar Ya Evvel zikri ile sevdiklerine sağ salim kavuşurlar.

- Uzun yolculuğa çıkarken okunduğu zaman, kişiler kaza ve bala gibi kötülüklerden korunurlar.

- Namazdan sonra zikredildiğinde, kişi hangi niyetle okuduysa bu muradına kolay bir şekilde kavuşur.