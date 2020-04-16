El-Evvel Ne Demek? El-Evvel Fazileti Ve Anlamı
El-Evvel, Allah’ın güzel isimleri olarak tasvir edilen Esmaül Hüsna arasında bulunmaktadır. 99 esmadan her birinin farklı bir anlamı ve fazileti olduğuna inanılmaktadır. Peki, El-Evvel esmasının anlamı nedir? Bu esmanın faziletleri nelerdir? Sizler için El-Evvel isminin anlamını ve faziletlerini araştırdık. İşte, El-Evvel hakkında sıkça sorulan soruların cevapları.
Esmaül Hüsna’da yer alan isimlerin zikredilmesiyle hem Allah’a duyulan saygı gösterilmekte hem de kullara sevap yazılmaktadır. Bu bağlamda sık sık zikredilen Esmalardan biri de El-Evvel olarak bilinmektedir.
El-Evvel Anlamı Nedir?
Allah’ın 99 ismiyle onun kendisine özel özellikleri ve sıfatları dile getirilmektedir. Bu bağlamda El-evvel esması, başlangıcı olmayan ve ilk manasına gelmektedir. Buna göre El-Evvel sıfatının manasına bakıldığında Allah-u Teala’nın tüm varlıklardan önce olduğu anlaşılmaktadır. O’nun varlığı kendi zatı iledir ve yaratmayı başlatan da Allah’tır. Buna göre, bilinen tüm varlıklar da Allah tarafından meydana getirilmiştir.
El-Evvel Faziletleri Nedir?
El-Evvel esmasıyla oluşturulan “Ya Evvel” zikri, kişinin okuduğu niyete göre farklı faziletler içermektedir. Bu bağlamda Ya Evvel zikrine devam edildiği takdirde elde edilebilecek faziletler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.
- Ya Evvel zikrine devam edenler ilim ve fen konusunda başarılı olurlar.
- Çocuğu olmayan kimseler bu zikir ile Allah’ın izniyle muratlarına kavuşurlar.
- Her gün bu zikri okuyanlar sağlıklarını korurlar.
- Dünyevi sıkıntısı olanlar hem maddi hem de manevi anlamda rahata kavuşurlar.
- Öğrenci kimse bu zikre devam ettiğinde Allah’ın da izniyle başarı elde eder.
- Uzak yerde olanlar Ya Evvel zikri ile sevdiklerine sağ salim kavuşurlar.
- Uzun yolculuğa çıkarken okunduğu zaman, kişiler kaza ve bala gibi kötülüklerden korunurlar.
- Namazdan sonra zikredildiğinde, kişi hangi niyetle okuduysa bu muradına kolay bir şekilde kavuşur.