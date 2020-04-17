El-Hafîz Ne Demek? El-Hafîz Fazileti Ve Anlamı

Arapça kökenli olan “hafız” kelimesi kökeni “hfz” şeklindedir ve “hafaz” dan türemiştir. Koruyan, saklayan ve Kur’an-ı Kerim’i ezbere bilen demektir. El-Hafız esmasının ebced değeri ve zikir adedi 998 olarak bilinmektedir. Esmanın zikir saati ise Zuhal’dir. Sabah gün doğmadan, ikindi namazı kıldıktan sonra ikindi vakti çıkmadan ve tam gece yarısı olduğunda zikretmek doğrudur. Zikir günü ise Cumartesi günüdür. Zikir şekli ise El-Hafız veya Ya Hafız şeklindedir.

El-Hafız Esmasının Anlamı Nedir?

El-Hafız, koruyup kollayan ve gözeten anlamını taşımaktadır. Tüm varlıklar kendi kaderlerine bağlıdır ve Allah ecel gelene kadar zeval olmadan koruyandır. Allah muhafaza edendir. Her şeyin koruyucusudur ve dengede tutandır. Melekler, Allah tarafından görevlendirilmiş koruyuculardır. Günahlardan ve kötülüklerden insanları korumaktadır.

El-Hafız Esmasının Faziletleri Nedir?

Koku ve endişelerden kurtulmak için 998 kere zikir vaktinde “El-Hafız” okumaya özen gösterilmelidir. İnsanlar hem nefislerini hem de mallarını korumak için “Ya Hafız” ismi şerifini 998 kere zikretmektedir. Maddi ve manevi olarak tüm kötülüklerden korunmak için “Ya Hafız” esması 998 kere okunmaya devam edilmektedir. Haftanın ilk gününden itibaren “Ya Hafız Ya Allah” zikri her gün 998 kere yapılmaktadır. İnsanların ve cinlerin şerrinden korunmak için “Ya-Hafız” esması her gün 10 defa tekrarlanmalıdır. Karın ağrısından ve sancılardan kurtulmak sağlığına kavuşmak için 998 kere “Ya Hafız” esması zikredilmektedir. Vahşi hayvan, haşere şerrinden “Ya Hafız” ile korunmaktadır.