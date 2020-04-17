El-Hayy Ne Demek? El-Hayy Fazileti Ve Anlamı

Hayy kelime anlamı olarak ‘Diri, canlı olan; ölmek şanında olmayan’ şeklinde tanımlanmaktadır. Bu kelime anlamı ile beraber El-Hayy ayrıca faziletleri, esması ve zikri bulunmaktadır.



El-Hayy Nedir?



El-Hayy; Allahu Teala, bütün hayatların kaynağıdır anlamını taşımaktadır. Her daim diridir. Allah'ın diri oluşu yaratıkları gibi organik bir canlı şeklinde değildir. Hiçbir şeyden Gafil olmayan, hata yapmayan, kainatı kendisinden hiçbir şey izlenmeyen veya gezilemeyen biçiminde ifade edilmesi mümkün. Genel anlamı ifadesi ile El-Hayy bu ifadeleri tabir etmektedir.



El-Hayy Faziletleri Nedir?



El-Hayy fazileti ve anlamı ile beraber esması ve zikri üzerinden de bilgi alabilirsiniz.



- Uzun ömürlü bir yaşam sürmek ile her türlü muradın gerçekleşmesi adına bu İsmi şerifi 18 kere okunmalıdır,

- 300 bin defa okuyan kişi hasta olmaz,

- El-Hayy İsmi Şerifi misk ve gülsuyu ile yazıldıktan sonra tatlı karıştırıp içen kişi hasta olmaz veya hastalıktan kurtulur,

- Bu isim ile beraber Allah'tan yardım dileyen kişi, sanki bütün isimler ile yardım istemiş şeklinde karşılık bulur,

- Bu İsmi Şerifi ile yardım isteyen kişi tüm sıkıntıları ve dertlerinden, zorluk ve darlığından kurtulur,



El-Hayy Celle Celalühü şeklinde Allah'tan yardım isterken bu şekilde söylenmelidir. İsteği ve amaca bağlı olarak farklı sayılarda dile getirilmesi büyük öneme sahiptir. Böylece yaşamdaki pek çok istek gerçeğe dönüştürülebilir. Ancak bunu temiz bir kap ve iyi niyetle yapmak ayrıca oldukça önemlidir. Bu sayede kişinin isteklerini kabul eder ve yaşam içerisinde pek çok sıkıntı ve dertlerden kurtulma şansı elde edilebilir.