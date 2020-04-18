El-Kaviyy Ne Demek? El-Kaviyy Fazileti Ve Anlamı

Kur’an-ı Kerim içerisinde Allah’ın sıfatları sürekli dile getirilmektedir. Bu bağlamda; Enfal Suresi, Hud suresi, Mümin Suresi ve Ahzab Suresi’nde El-Kaviyy esmasına değinilmektedir.



El-Kaviyy Anlamı Nedir?



El-Kaviyy esması Allah’ın zati sıfatları arasında bulunmaktadır. Bu bağlamda El-Kaviyy, O’nun her şeye gücü yeten olduğunu ifade etmektedir. Bu bağlamda Allah, sınırsız bir kudretin sahibidir ve bunu istediği yönde kullanabilmektedir. O, asal yorulmayandır ve zafiyet göstermeyendir. Allah’ın gücü ve kuvveti sonsuzdur. Esmaül Hüsna’da yer alan bazı isimlerin insanlara da verildiği görülmektedir. Ancak El-Kaviyy, yalnızca Allah’a ait bir vasfı simgelediği için insanlara verilememektedir.



El-Kaviyy Faziletleri Nedir?



Müslümanlara Allah’a dua ederken, O’nun en güzel sıfatlarından faydalanması tavsiye edilmektedir. Bu şekilde edilen duaların geri çevrilmeyeceğine inanılmaktadır. Esmaül Hüsna’da yer alan tüm isim ve sıfatların kendine has bir fazileti bulunmaktadır. Bu bağlamda El-Kaviyy ismini okuyan kişiler de aşağıda faziletlere ulaşma imkanı kazanmaktadır.

Namazdan sonra okuyan kişinin hastalıkları şifa bulur.

“Ya Kaviyy Celle Celalühü” teşbihine devam eden kişi tüm muratlarına kavuşur.

Her gün okuyan kişi himmetli olur ve bedeni güç kazanır.

Zorluklara karşı okunduğunda, kişiye bunu atlatabileceği kolay bir kapı açılır.

Yolculuk sırasında okunduğunda kaza ve belalardan uzak durulur.

Mazlum ve güçsüz kimseler okuduğunda, emellerine ve maksatlarına ulaşırlar.

Sabah namazında okuyan kişi hem dünya hem de ahiret nimetleriyle mükafatlandırılır.

Borçlu kimse okuduğunda, bunu ödeyecek güce kavuşur.