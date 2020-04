El-Vâcid Ne Demek? El-Vâcid Fazileti Ve Anlamı

Vacid kelime anlamı açısından ‘İstediğini istediği zaman bulan; hiçbir şeye muhtaç olmayan’ anlamına gelmektedir. Bu anlamı üzerinden ayrıca El-Vâcid ile beraber Faziletleri yer almaktadır. esması ve Zikir ile beraber faziletlerini öğrenmek suretiyle bu İsmi şerifi farklı zamanlarda okumak mümkün.



El-Vâcid Anlamı Nedir?



El-Vâcid; Allahu Teala, dilediği her şeye sahip olur anlamı üzerinden tabir edilmektedir. Bu konuda hiçbir engelleme ile karşılaşmaz. Bir şeyi ele geçirmek istediği zaman tedbir almak, tuzak kurmak ya da zaman kollamak gibi gibi bir ihtiyacı bulunmaz. İstediği her şey arzu ettiği zaman O’nun huzurundadır. Bütün yarattıkları O’nun tasarrufu ile beraber O’nun emri altındadır. O hiçbir şeye muhtaç olmayan ve dilediği zaman elde eden şeklince kısaca ifade etmek mümkün.



El-Vâcid Faziletleri



El-Vâcid faziletlerini öğrenmek suretiyle farklı sayılar üzerinden okuma gerçekleştirebilir ve yaşamınızdaki pek çok soruna deva bulabilirsiniz.



- Bu İsmi Şerifi 14 kez okumak suretiyle kişi sevdiği şeylerin kaybolmasını önleyebilir.

- Kalbi zafiyet çekenler bu İsmi şerifi eğer okursa, kalbini kuvvetlenir ve aynı zamanda okuyanların ilmi genişler.

- Her namazın ardından 14 defa okuyan kişi pek çok sorun ve derde karşı faydasını görür.

- Beş vakit namazın ardından 196 kez okuma ile beraber, bu ismi şerif üzerinden zikrine devam eden kişinin iman ve takvası artar. Her daim sıhhatte olur.



Bu İsm-i Şerifi farklı sayılar üzerinden El-Vâcid Celle Celalühü şeklinde okumak gerekmektedir. Bu okuma ile beraber huzur bulabilir ve pek çok soruna çare üretebilirsiniz.