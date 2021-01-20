Hinduizm Nedir? Hindiuzm'de Kast Sistemi Sınıfları Nelerdir, Nasıl İbadet Edilir?

Hinduizm Hindistan kökenli bir dindir. Bu yüzden de Hindistan'da çok sayıda inananı vardır. Mitolojik varlıklara da ev sahipliği yapan Hinduizm milattan önce 2000 yılına kadar gidiyor. Kendine ait bir felsefesi olan bu din her geçen gün daha da geniş bir kitleyi kendisine bağlamaktadır.

Hinduizm Nedir?

Hinduizm yaklaşık 900 milyon inanana sahip olan Hindistan kökenli bir dindir. Bu kadar çok inanana sahip olmasından dolayı Hristiyanlık ve İslamiyet'ten sonra en çok inanılan üçüncü dindir. Hinduizmde tek tanrı inancı kesinlikle yoktur. Yani tapınılması gereken on binlerce sayıda tanrıya sahiptir. Kendi içerisinde de Budizm gibi alanlara dallanan bir dindir.

Hinduizm dinine inananlara Hindu adı verilir. Hindular yaşam tarzlarını ve her türlü düşüncesini Hinduizm dinine göre yaşamaktadır.

Hinduizm 'de Kast Sistemi Sınıfları Nelerdir?

Hinduizm inancına göre öldükten sonra herkes tekrar dünyaya gelecektir. Yeni dünyaya gelecek olan herkes şu anki sınıfından farklı bir sınıfta olacaktır. Örneğin işçi olan bir Hindu yeniden dünyaya geldiğinde kral olabileceğini düşünmektedir. Bu sınıfların sayısı da dört tendir. Hepsi şunlardır:

Brahmalar

Krişnalar

Vayansalar

Çudralar

Basitçe brahmalar toplumdaki rahipler ve alimler gibi din adamlarıdır. Krişalar ise topluma hizmet eden devlet adamları ve askerlerdir. Vayansalar tüccar ya da çifti olan gruba verilen addır. Son olarak da çudralar sanatçılar ve işçilerdir.

Hinduizm İnancına Göre İbadetler Nelerdir?

Hinduizm inancının kutsal yeri tapınaklardır İslamiyet'te bunun karşılığı camiler ve Hristiyanlıkta ise kiliselerdir. Hinduizm inancına sahip olan herkes tapınaklara gidip dua eder. Bu tapınaklarda edilen dualar bir ibadet olarak kabul edilir. Her Hinduizm inancına sahip olan insan tapınaklara gelerek belli bir süre boyunca Tanrılara dua eder. Bu durum bir ibadet olarak kabul edilmektedir.

Yoga ve meditasyon Hinduizm inancına ait bir takım ritüellerdir. Yoga ve meditasyon yapan her Hindu ibadet etmiş olarak sayılır. Bugünkü toplumda meditasyon ve yoga herkes tarafından yapılsa da aslında bu bir dini ritüeldir. Dini ritüellerin de bir çeşit ibadet sayıldığı dinin adı Hinduizm’dir. Bu yüzden Hindular bu ibadetleri düzenli olarak yapar.





