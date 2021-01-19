Hz. Adem Kimdir? Hz. Adem Ne Gibi Özelliklere Sahiptir Ve Kaç Yıl Yaşamıştır?

Kur'an-ı Kerim'de de Hz. Adem'in adının geçtiği görülür. Kur'an'da tam 25 defa Hz. Adem'in ismi geçer. Buradan da anlaşılacağı gibi Hz. Adem en yüksek dereceli olan peygamberler arasında bulunmaktadır.



HZ. ADEM KİMDİR?

Hz. Adem (a.s.) Allah'ın yaratmış olduğu ilk insandır. Bunun yanında ilk peygamber olma unvanını da taşımaktadır. Allah (c.c) önce Hz. Adem'i sonrasında ise Hz. Havva'yı yaratmıştır. Hz. Adem'in yaratılmasının ardından tüm meleklerin ona secde etmesi istenir. Tüm melekler secde etse de Şeytan karşı çıkar ve secde etmez.



Şeytan bu şekilde karşı çıkması sebebi ile Allah'ın (c.c) huzurundan kovulmuştur. Şeytan neden secde etmediğini kanıtlamak amacı ile Allah'a (c.c) insanları yoldan çıkaracağına dair yemin etmiştir ve işte bu şekilde insan ile şeytan arasındaki husumet de baş göstermiştir.



Hz. Adem Ne Gibi Özelliklere Sahiptir ve Kaç Yıl Yaşamıştır?



Hz. Adem önce yaratılmış, sonrasında Hz. Havva yaratılmış ve birbirlerine nikahlanmıştır. Hz. Adem ve Hz. Havva cennette yaşamaktaydı. Ancak Allah'ın (c.c) yemelerini istemediği yasak meyveyi yedikleri için cennetten kovularak dünyaya gönderilmişlerdir.



Hz. Adem ile Hz. Havva yıllarca dünyada birbirlerinden ayrı bir şekilde yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Tövbe etmelerinin ardından ise birbirlerine kavuşmuşlardır.



Hz. Adem'e bahşedilmiş pek çok mucize vardır. Vahşi hayvanlar ile konuşabilirdi. Uzak mesafeleri bile oldukça kısa sürelerde gidebilmekteydi. Taşların Allah'ı zikrettiğini duyma yeteneği bulunmaktaydı. Ağaçları bulundukları yerden kaldırabilir ve tekrar gelmelerini sağlayabilirdi. Elini vurduğu yerlerden su çıkarma özelliği vardı. Ateş Hz. Adem'i yakmıyordu.



İlk Cinayet



Tarihte işlenen ilk cinayet Hz. Adem'in oğulları olan Habil ile Kabil arasında olmuştur. Kabil, kıskançlıkları sebebi ile kardeşi Habil'i öldürerek ilk cinayeti de işlemiştir. Hz. Habil'in ölümünden sonra Hz. Adem'in, Hz. Şit adındaki oğlu doğmuştur. Hz. Adem ölmeden önce oğlu Hz. Şit'e bildiği pek çok şeyi öğretmiştir. Hz. Adem'in yaklaşık 1000 yıl yaşadığı söylenir. Hz. Adem oğlu Habil öldükten sonra onu ararken bazı taşların da kendi ile hareket etmeye başladığını görmüştür.



Hz. Adem Mesleği Nedir?



Hz. Adem dünyaya gönderildikten sonra tarım işleri ile uğraşmıştır. Toprağı işlemiştir. Bunun yanında dünyaya gönderilmeden önce kendisine konuşması için tüm kelimeler de öğretilmiştir.