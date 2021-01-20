Hz. Hamza Kimdir? Kısaca Hz. Hamza'nın Hayatı Ve En Bilinen Sözleri

Hz. Hamza'nın örnek kişiliği sebebi ile hayatı Müslümanlar tarafından sıklıkla merak edilmektedir. Hz. Hamza ilk Müslüman olmuş kişilerden de biridir. Bunun yanında Peygamber Efendimiz ile uzaktan akraba olduğu da bilinmektedir.

Hz. Hamza Kimdir?

Hz. Hamza 570 yıllarında Mekke'de doğmuştur. Hz. Hamza'nın annesi Hz. Muhammed'in (SAV) annesi Hz. Amine'nin kızı olan Hale Hanımdır. Hz. Muhammet (SAV)'in süt annesi aynı zamanda HZ. Hamza'nın da süt annesidir. Bu sebeple Peygamber Efendimiz ve Hz. Hamza süt kardeştir.

Bunun yanında Hz. Muhammed (SAV) ile çocukluktan beri arkadaş olduğu da bilinir. Müslümanlığı kabul eden ilk kişilerden bir tanesidir. Hz. Hamza Müslüman olduktan sonra, Müslümanlar çok daha güçlü bir hale geldiler.

Hz. Hamza'nın Hayatı ve En Bilinen Sözleri

Hz. Hamza Müslümanlığı kabul etmesinin ardından Peygamber Efendimiz ile birlikte savaşlara katılmış ve pek çok başarı elde etmiştir. Hz. Hamza bunun yanında Bedir savaşına da katılmış ve bu savaşın kazanılmasında önemli fedakarlıklar da bulunmuştur.

Hz. Hamza avcılıkla uğraşmıştır. Bu sebeple de savaşlarda oldukça başarılı idi. Müslüman olmasından sonra ise Müslümanlar büyük bir avantaj elde etmiş oldu. İslam'ın yayılmasında çok fazla etkili olmuştur. Hz. Hamza Uhud Savaşında Vahşi2nin mızrak darbesi sonucunda şehit olmuştur.

Hz. Hamza Müslümanlığı kabul ettikten sonra insanların Müslüman olması için onları doğru yola çağırmıştır. Bu uğurda da pek çok savaşa katılmıştır. En son katıldığı Uhud savaşında da başarılar elde etmiş, pek çok müşrikin ölümüne neden olmuştur.

Hz. Hamza'nın Uhud Savaşında en az 20 yara aldığı söylenir. Bu savaşta Vahşi'nin mızrağından yara almış ve bunun sonucunda da şehit olmuştur. Şehit olmasının ardından şehitlerin efendisi diye anılmaya başlamıştır.



Hz. Hamza'nın Cenazesi

Hz. Hamza'nın cenaze namazını Hz. Muhammed (SAV) kıldırmıştır. Sonrasında ise diğer şehitlerin de namazları kılınmıştır. Bunun yanında Uhud Savaşı sırasında şehit olan şehitlerimiz yıkanmadan orada toprağa gömülmüştür.

Şehitlerin kıyafetleri onların baş ve göğüs bölgelerine sarılarak diğer kısımlarına da kokulu otlar serilmiştir.

Hz. Hamza'nın Güzel Ahlakı

Hz. Hamza akrabalık konusunda oldukça titiz davranmıştır. Bunun yanında çok da mert bir insandı. Uhud savaşında dillere destan bir başarı sergilemiştir. Abbasi halifesi olan Nasır-Lidinillah'ın annesinin Hz. Hamza'nın türbesini yaptırdığı söylenir.