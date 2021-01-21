Hz. Yusuf Kimdir? Kısaca Hz. Yusuf'un Hayatı Ve Maddeler Halinde Kıssası

Hazreti Yusuf Hazreti Yakup'un 12 çocuğundan birisini oluşturur. Milattan önce 1592 yılında dünyaya gelmiştir. Paddan Aram şehrinde doğmuştur.

Hz. Yusuf Kimdir?

Hazreti Yusuf peygamberlerimizden birisini oluşturur. Bunun yanı sıra Hz Yakup peygamberin oğludur. 1592 yılında Paddan Aram şehrinde dünyaya gelmiş ve dünya hayatı boyunca türlü sıkıntılar çeken peygamberlerimizden birisini oluşturmuştur. Aynı zamanda Hz Yusuf peygamberler arasında güzelliği ile ön plana çıkan güzelliğini ile bilinen bir peygamberimizdir.

Kısaca hazreti Yusuf'un Hayatı ve Maddeler Halinde Kıssası

Hz Yusuf peygamberler arasında güzelliği ile bilinen, güzelliği ile ön plana çıkan, nitelenen bir peygamberimizdir. Ancak bu güzelliği sebebiyle çevresindekiler onu çok kıskanmıştır. En çok da kardeşlere bu sebepten ötürü Hz Yusuf'a kin duymuşlardır.

Bir kıssaya göre Hz Yusuf kardeşleri tarafından çok kıskanılıyordu. Hatta bu kıskançlık zamanla bir nefrete dönüşmüştü. Bunun sonucunda Hazreti Yusuf kardeşleri tarafından bir kuyuya atılmış ve o kuyuda babası tarafından öldüğü sanılmıştı. Ancak bu kuyudan çıkartılarak Mısır'a bir köle şeklinde satılmışı gerçekleşmişti.

Bir başka kıssaya göre Hz Yusuf yine güzelliğinden ötürü padişah karısı olan Züleyha tarafından iftiraya uğramıştı. Bu iftiranın sebebi Züleyha'nın Yusuf'a aşık olması onunla beraber olmasını istemesiydi. Yusuf bu teklifi reddedince Züleyha onu iftira atmıştı. Bu sebeple de hazreti Yusuf bir süre hapis yattı.

Hz. Yusuf'un Yaşadıkları

Hz Yusuf'un yaşamında birçok kötü olay olmuştur Yaşadıkları genel olarak acı verici olaylardır. İlk olarak kardeşleri tarafından kuyuya atılmıştır. Sonrasında Mısır'a köle olarak satılmıştır. Aynı zamanda padişah karısının iftirası ile hapse atılmış uzun bir süre zinden hayatı yaşamıştır.

Hz Yusuf Zindan ve Mısır Hayatı

Hz Yusuf hiçbir suçu veya günahı olmamasına rağmen hapse atılmıştır. Hapis yılları çok uzun sürmüştür. Hapse padişah karısı Züleyha'nın iftirası sebebiyle girmiştir. Zindanda birçok rüya görmüştür. Zindandan çıktıktan sonra bu rüyaların hepsi gerçekleşmiştir. Zindandan çıktıktan sonra kardeşleri ile barışmıştır. Züleyha ile bir evlilik gerçekleştirmiştir. Aynı zamanda şehrin maliyesinin de başına geçmiştir. Bu olayların hepsi zindan da rüya şeklinde Hz Yusuf'a tebliğ olan, tabir edip çıkardıkları şeylerdir.