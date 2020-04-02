İhlas Ve İhlaslı Ne Demek? İhlas Sahibi Olmak Nedir, Ne Anlama Gelir? Tdk Sözlük Anlamı

İhlas kelime anlamı olarak ‘yürekten bağlılık ve temiz sevgi’ anlamına gelmektedir. Ayrıca Diyanet açısından anlamına bakılacak olduğunda, Şirkten uzak biçimde Allah'a tam olarak ibadet etmek anlamı taşımaktadır.



İhlas Sahibi Olmak Nedir?



Allah'ın emir ve isteklerine uyumak, koşulsuz şekilde ibadet etmek olarak ihlas sahibi manası çıkarılmaktadır. İhlas sahibi kişiler ibadetlerini samimiyetle yapar ve gönülden temiz bir sevgi bağı hisseder.



İhlas Ne Anlama gelir?



İhlas Diyanet açısından koşulsuz bağlılık ile yürekten ibadet anlamı taşır. Aynı zamanda temiz sevgi olarak da sözcük anlamı içerisinde yer alır.



TDK Sözcük Anlamı



Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ihlas kelimesi bağlılık anlamına gelmektedir. Temiz sevgi üzerinden bağlılık anlamı taşıyan İhlas sözcüğü, dini açıdan ve gün içerisinde farklı anlamlarda da kullanılabilmektedir.