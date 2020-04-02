BİST89.5110,48EURO7,22-1,94USD6,63-1,12ALTIN342,70-0,13
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri İhlas Ve İhlaslı Ne Demek? İhlas Sahibi Olmak Nedir, Ne Anlama Gelir? Tdk Sözlük Anlamı
    ABONE OL
    02.04.2020 - 21:43 |

    İhlas Ve İhlaslı Ne Demek? İhlas Sahibi Olmak Nedir, Ne Anlama Gelir? Tdk Sözlük Anlamı

    Arapça kökenli bir kelime olarak ihlas sözcüğünün ne anlama geldiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Daha çok dini içeriklerde yer alan ihlas kelimesi karıştırılabilmektedir. Peki, ihlas ve ihlaslı ne demek? İhlas sahibi olmak nedir, ne anlama gelir? TDK sözlük anlamı nedir sorularının cevabını hazırladık.

    İhlas Ve İhlaslı Ne Demek? İhlas Sahibi Olmak Nedir, Ne Anlama Gelir? Tdk Sözlük Anlamı

    İhlas kelime anlamı olarak ‘yürekten bağlılık ve temiz sevgi’ anlamına gelmektedir. Ayrıca Diyanet açısından anlamına bakılacak olduğunda, Şirkten uzak biçimde Allah'a tam olarak ibadet etmek anlamı taşımaktadır.

    İhlas Sahibi Olmak Nedir?

    Allah'ın emir ve isteklerine uyumak, koşulsuz şekilde ibadet etmek olarak ihlas sahibi manası çıkarılmaktadır. İhlas sahibi kişiler ibadetlerini samimiyetle yapar ve gönülden temiz bir sevgi bağı hisseder.

    İhlas Ne Anlama gelir?

    İhlas Diyanet açısından koşulsuz bağlılık ile yürekten ibadet anlamı taşır. Aynı zamanda temiz sevgi olarak da sözcük anlamı içerisinde yer alır.

    TDK Sözcük Anlamı

    Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ihlas kelimesi bağlılık anlamına gelmektedir. Temiz sevgi üzerinden bağlılık anlamı taşıyan İhlas sözcüğü, dini açıdan ve gün içerisinde farklı anlamlarda da kullanılabilmektedir.

    Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinden corona dansıOyuncu Pelin Akil ve eşi Anıl Altan corona virüs salgını nedeniyle ikizleriyle birlikte kendilerini karantinaya aldılar. Evde eğlenceli vakit geçiren çift, corona dansı yaptığı anlarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika haberi: Corona virüste Türkiye'de son durum! Can kaybı 356, vaka sayısı 18.135'e yükseldi

    Son dakika haberi: Corona virüste Türkiye'de son durum! Can kaybı 356, vaka sayısı 18.135'e yükseldi

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Bunu yapan yanar...

    'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

    'Virüs denetimi' kuyruğuna girmemek için ters yönde ilerlediler

    2 Nisan Corona virüsten kaç kişi hayatını kaybetti, virüs kaç kişiye bulaştı? (TÜRKİYE CANLI son durum) Vaka, ölüm, test sayıları

    2 Nisan Corona virüsten kaç kişi hayatını kaybetti, virüs kaç kişiye bulaştı? (TÜRKİYE CANLI son durum) Vaka, ölüm, test sayıları

    Sıradaki Haber