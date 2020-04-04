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    04.04.2020 - 02:43 |

    Kadim Nedir? Kadim Bilgi Ne Demektir? Tdk'ya Göre Kadim Dost Ne Anlama Gelir?

    Kadim kelimesi ve sözlük anlamı birçok yerde merak edilen ve aranan konular arasındadır. İnternette kadim kelimesinin ne anlama geldiği ile ilgili pek çok arama da mevcuttur. Peki, kadim nedir? Türk Dil Kurumuna göre kadim dost ne demektir? Bu konuyu merak edenler için derledik.

    Kadim Nedir? Kadim Bilgi Ne Demektir? Tdk'ya Göre Kadim Dost Ne Anlama Gelir?

    Kadim kelimesi Arapça bir kelimedir. Arapçadan dilimize geçen bu kelime günümüzde de pek sık olmasa da kullanılmaktadır. Kadim kelimesi çok eskilere dayanan ve eskiden öncesiz anlamında kullanılan bir sıfattır. Fakat şuan günümüzde çok fazla kullanılmamaktadır.

    Kadim kelimesinin anlamı sürekli ve ezeli demektir. Kadim kelimesi günümüzde genellikle dostluklarda sıfat olarak kullanılır. Örneğin kadim dost kelimesi çok eskiye dayanan dostluklar için kullanılmaktadır.

    Kadim Bilgi Ne Demektir?

    Kadim bilgi kelimesi de çok fazla kullanılmamaktadır. Fakat anlamı başlangıcı olmayan veya başlangıcı çok eskiye dayanan bilgilerdir. Yani evveli olmayan, geçmişi bilinmeyen, çok eski zamanlarda ortaya çıkmış bilgiler demektir.

    Türk Dil Kurumuna Göre Kadim Dost Ne Anlama Gelmektedir?

    Kadim dost kelimesinin anlamı sözlüklerde yer almaktadır. Kadim dost Türk Dil Kurumuna göre eski dost anlamına gelmektedir.

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