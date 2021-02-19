19.02.2021 - 12:38 |
Kavli Ne Demek? Kavli Sünnet, Kavli Ayet Ve Kavli Dua Ne Demektir?
Kavli kelimesi çok yaygın olarak kullanılan özel bir kelimedir. Özel olmasının sebebi de o kelimenin özel bir günde kullanılmasından dolayıdır. Genelde kız isteme ve alma görüşmelerinde bu kelimenin adı geçer. Bu da kullanımın en yaygın olduğu durumdur. Fakat anlam bakımından ne olduğu pek de bilinmez. Bu nedenle kavli nedir ve kavli sünnet, ayet ve dua nedir sizler için derledik.
Kavli kelimesi Arapça kökenlidir. Özel günlerden biri olan kız isteme merasimlerinde Peygamberin kavli kelimesi geçer. Bu tamlama araştırılıp anlamı öğrenilmesi gereken bir durumdur. Bu sayede kullanımı daha da yaygın hale getirilebilir.
Kavli Ne Demek?
Kavli kelimesi Arapça söz, sözleşme ya da anlaşma anlamında kullanılır. Peygamberin kavli de peygamber efendimizin anlaşması ya da sözü anlamında bu törenlerde kullanılır. Kavli kelimesi burada peygamberin duası ile şeklinde de olabilmektedir.
Kavli Sünnet, Kavli Ayet ve Kavli Dua Ne Demektir?
Kavli kelime türü bakımından sıfat olduğundan pek çok şeyi niteleyebilir. Sünnet, ayet ve dua bunlardan birkaçıdır. Peygamber efendimizin sözü olan ve sözleşmesi olan her şey kavlidir.