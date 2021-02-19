Kavli Ne Demek? Kavli Sünnet, Kavli Ayet Ve Kavli Dua Ne Demektir?

Kavli kelimesi Arapça kökenlidir. Özel günlerden biri olan kız isteme merasimlerinde Peygamberin kavli kelimesi geçer. Bu tamlama araştırılıp anlamı öğrenilmesi gereken bir durumdur. Bu sayede kullanımı daha da yaygın hale getirilebilir.

Kavli Ne Demek?

Kavli kelimesi Arapça söz, sözleşme ya da anlaşma anlamında kullanılır. Peygamberin kavli de peygamber efendimizin anlaşması ya da sözü anlamında bu törenlerde kullanılır. Kavli kelimesi burada peygamberin duası ile şeklinde de olabilmektedir.

Kavli Sünnet, Kavli Ayet ve Kavli Dua Ne Demektir?

Kavli kelime türü bakımından sıfat olduğundan pek çok şeyi niteleyebilir. Sünnet, ayet ve dua bunlardan birkaçıdır. Peygamber efendimizin sözü olan ve sözleşmesi olan her şey kavlidir.