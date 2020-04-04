Kayyum Nedir? Kayyum Ne Demektir? Tdk'ya Göre Kayyumluk Ne Anlama Gelir?

Kayyum kelimesinin sözlük anlamı, belli bir işin veya malın yönetilmesi için görevlendirilen kimse demektir. Vasi gibi vesayet organlarından biri olan kayyum, devletin usulsüzlük yapan bir kuruma veya şirkete atadığı yöneticidir.



Kayyum Ne Demektir?



Kayyum olarak atanan kişi kamu görevlisi olup en yüksek mal memurudur. Kayyum hakkında yapılacak olan şikayetler, defterdarlıklara veya mal müdürlüklerine yapılmaktadır. Kayyum atamasının gerçekleşmesi için ortada usulsüzlük olması gerekir.



TDK'ya Göre Kayyumluk Ne Anlama Gelir?



TDK'ya göre kayyum ataması için bir durum söz konusu olmasına kayyumluk denilmektedir. Aynı zamanda kayyumun görevi anlamına da gelen kayyumluk, mahkeme tarafından verilmektedir. Usulsüzlüğün gerçekleştiği makama bir süreliğine atanan kayyum, makam için gerekli görev ve çalışmaları yerine getirmektedir.



Kayyumun görevleri mahkeme tarafından belirlenmekte olup yetkisi atanmasına neden olan durum ile sınırlıdır. Kayyumun görevlerinin yanı sıra ne kadar süre kalacağı da mahkeme tarafından belirlenmektedir.