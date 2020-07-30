BİST1.127-0.76EURO8.21-0.27USD6.980.18ALTIN439.11-0.79
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz

    Ramazan

    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerDini Bilgiler Haberleri Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Konya bayram namazı vakti...
    ABONE OL
    30.07.2020 - 13:15 |

    Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Konya bayram namazı vakti...

    Kurban Bayramı heyecanı yurdun dört bir tarafını sardı. Bayramı namazla karşılayacak olanlar yaşadıkları şehirlerdeki bayram namazı saatlerini araştırmaya başladı. İşte 2020 Konya bayram namazı saati...

    Konya'da bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Konya bayram namazı vakti...

    Türkiye büyük bir heyecanla Kurban Bayramı'nı bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram öncesinde bayram namazı saatlerini açıkladı. Kurban Bayramı'nda namaz kılacaklar olanlar namaz saatlerini araştırıyorlar.Peki Konya'da bayram namazı saat kaçta?

    KONYA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK 2020?

    Kurban Bayram namaz vakti : 06:24:00

    İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ 2020

    BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIYOR?

    1.REKAT

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice “Euzü besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    Bayram namazı kaç rekattır, nasıl kılınır İşte Kurban Bayramı namazı kılınışı

    2.REKAT

    İmam; gizlice “Besmele” çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

    Otomobil tutkunu gence düğününde ilginç hediyeBağcılar'da otomobil tutkunu gence düğününde arkadaşlar tarafından araba kapısı hediye edildi. İlginç anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Arefe günü halk plajı doldu taştı

    Arefe günü halk plajı doldu taştı

    Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

    Milyonlarca çalışana güzel haber... Çift maaş!

    Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

    Boğa saldırdığı sahibini öldürdü; dehşet anları kamerada

    MEB il içi atama sonuçları açıklanıyor! Hangi illerde il içi atama sonuçları erişime açıldı? TIKLA-Sorgula...

    MEB il içi atama sonuçları açıklanıyor! Hangi illerde il içi atama sonuçları erişime açıldı? TIKLA-Sorgula...

    Sıradaki Haber