Mevlid-İ Şerif Nasıl Okunur? Mevlid-İ Şerif Arapça Sözleri Ve Türkçe Anlamları

Mevlidi Şerif, Süleyman Çelebi tarafından yazılmıştır. Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirmesi, üstün özellikleri öne çıkılarak yazılmıştır. Mevlid, Arapça kökenlidir. Peygamber Efendimizin doğum gününü, hayatından önemli kesitleri öne çıkaran bir methiyedir.

Mevlidi Şerif Nedir?

Mevlid, Arapça kökenli bir sözcüktür. Kelime anlamı olarak Peygamber Efendimizin doğduğu geceyi, bu geceyle ilgili yazılan eserleri ifade ediyor. Mevlidi Şerif de bu doğrultuda peygamberin doğduğu geceyi, üstün niteliklerini öne çıkaran, methiyeler düzen bir duadır.

Her yıl Peygamber Efendimizin doğduğu gece Mevlid Kandili olarak kutlanıyor. Bu gecede Kuran okunduktan sonra mevlidi şerif okunması adettendir.

Mevlid-İ Şerif Nasıl Okunur?

Mevlidi Şerif bahir adı verilen bölümlerden oluşuyor. Bu bölümler; Tevhid, Nur, Veladet, Merhaba, Miraç, Münacat'dır. Okuyan kişilere mevlidhan deniliyor. Mevlidin çok uzun olmasından dolayı birkaç mevlidhan dinlenerek okuyorlar.

Yakın zamana kadar mevlid okunurken bölümler arasında kasideler okunuyordu. Günümüzde ise ilahiler okunuyor. Mevlidi Şerife; Yasin, Amme, Nebe gibi sureler okunarak başlanır. Her bölüm arasında ilahi,dua, tekbirler getirilir. Mevlidin sonunda genel bir dua yapılarak, mevlid bitirilir.

Mevlidi Şerifin Önemi Nedir?

Mevlid-i Şerif Peygamber Efendimiz için yazılan en güzel methiyelerden biridir. Peygamberimizi bize en güzel yönleriyle tanıtmaya çalışan, onun hayatını, yaptıklarını anlatan bir kaside, şiirdir. Sade, okunaklı, anlaşılır olmasından dolayı günümüze kadar sevilerek, sıklıkla okunarak gelmiştir.

Hz. Muhammed (SAV), Allah'ın (CC) en sevdiği kulu olduğu için, O'nu öven, yücelten eserler, dualar Allah'ın hoşuna gitmektedir. Hem peygamberi yüceltmek hem de Allah'ın rızasını kazanmak için Mevlidi Şerifin okunması önemlidir.

Mevlid-İ Şerif Arapça Sözleri ve Türkçe Anlamları

Arapça bilenler için Mevlidi Şerifin Arapça okunuşu da bulunuyor. Mevlidi ister Arapça ister Türkçe okunuşu olarak okuyabilirsiniz. Ölüm, sünnet, nişan, doğum gibi etkinliklerinizde mevlidi şerifin istediğiniz bölümlerini okutabilirsiniz.

Mevlidi Şerifin birinci bahrisi Allah Adın'dır. Her işe Allah (CC) başlanması konusunu işliyor.

İkinci bahri Veladet'tir. Peygamber Efendimizin annesi Amine Hatun'u anlatıyor.

Üçüncü bahri Merhaba'dır. Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerini anlatıyor.

Dördüncü bahri Miraç'tır. Peygamber Efendimizin Miraç'a yükselmesini ele alıyor.

Beşinci bahri Münacat'tır. Peygamber Efendimizin arkasından O'na layık Müslümanlar olmayı anlatıyor.