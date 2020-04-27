Meyra İsminin Anlamı Nedir? Meyra Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Birçok anne ve babayı adayı, çocuklarına isim koyarken; kulağa hoş gelen kendilerinin de içine sinecek, aile büyükleri tarafından da istenilen veya beğenilecek isimlere öncelik vermek istiyorlar. İsmin anlamı da son derece önemlidir. Anlamlı ve anlamı güzel olan isimler daha çok tercih ediliyor. Özellikle bebeğe verilecek ismin, Kuran-ı Kerim'de geçen isimlerden olup olmadığı hususuna da önem veriliyor. Meyra ismi de araştırılan isimlerden biri.



Meyra Ne Demek?



Meyra, birçok kaynağa göre yükselmek ve manevi anlamda yükselişi temsil etmektedir. İsmin anlamındaki manevi yükseliş kavramı ile kişinin inancını kuvvetlendirerek manevi dünyada derecesini yükseltmesi, kendisini takva yolunda geliştirmesi ifade edilmektedir.



Meyra isminin anlamını parlayan ışık olarak belirten kaynaklar da var. Türk Dil Kurumunda açıklanan anlamı ise ışık saçmak ve parlamak şeklindedir.



Meyra; doğruluk, fazilet ve erdem anlamlarını da taşımaktadır. Bu ismi taşıyan kişilerin, irade gücü yüksek, kendinden emin ve doğruluktan sapmayan erdemli ve güçlü karakterli kişiler olacakları umulmaktadır. Kişinin, isminin anlamından etkileneceği düşünüldüğünden güzel anlamı ile tercih edilen kız bebek isimleri arasında yerini alır.



Meyra İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?



Meyra ismi, Kuran'ı Kerim'de geçmeyen bir isimdir. Meyra ismini kullanmanın dinen herhangi bir sakıncası yoktur. Arapça kökenli bir isimdir.