Namazın Şartları Nelerdir? Açıklamaları İle Namazın İçindeki Ve Dışındaki Şartlar



Namazın geçersiz olmaması için tüm şartların eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi gerekir. Bununla birlikte namazın sünnetlerinin yapılması zaruri değildir. Ancak yapıldığı takdirde sevap kazanılır.



Namazın Şartları Nelerdir?



Namazın içindeki ve dışındaki şartlar altışar tanedir.



1- Namazın içindeki şartlar:



Tekbir, kıyam, kıraat, rüku, secde ve kade-i ahıre



2- Namazın dışındaki şartlar:



Hadesten taharet, necasetten taharet, setr-i avret, istikbal-i kıble, vakit, niyet.



Açıklamaları ile Namazın İçindeki ve Dışındaki Şartlar



1- Namazın içindeki şartlar:



1.A- İftitah Tekbiri:



Erkekler namaza başlarken ellerini kulak hizasına getirir. Kadınlar ise ellerini göğüs hizasında tutar. Daha sonra ''Allahu Ekber'' denerek namaza başlanır.



1.B- Kıyam:



Namaza ayakta başlanır. Ancak sağlık sorunları olanlar oturarak ya da göz ucuyla namaz kılabilir.



1.C- Kıraat:



Namazda Kuran surelerinin okunmasıdır. Fatiha suresinin her namazda okunması şarttır.



1.D- Rüku:



Kıyamdayken okunan ayetler bitince eğilip elleri dize koymaya rüku denir. Rükuya eğilince 3 kere Subhane Rabiyel Azim denir. Doğrulurken de "Semiallahü limen hamideh" ve "Rabbena Lekel Hamd" denmes gerekir.



1.E- Secde:



Allahu Ekber denerek secdeye gidilir.



1.F- Kade-i ahıre:



Namazın içindeki son farz Kade-i ahıredir. Son oturuşta Ettahiyyatü okunur.



2- Namazın Dışındaki Şartlar:



1.A- Hadesten Taharet:



Cünup olanlar gusül abdesti alır. Bunun dışında namaz abdesti almak da namazındaki şartlar arasında yer alır.



1.B- Necasetten Taharet:



Namaz kılınan yerin temiz olması demektir. Bununla birlikte namaz kıyafetinin de temiz olmasına dikkat edilmelidir.



1.C- Setr-i avret:



Namaza başlamadan önce dinimizce haram sayılan yerlerin örtünmesi gerekir.



1.D- İstikbal-i kıble:



Namaz, kıbleye doğru kılınmalıdır.



1.E- Vakit:



Namaz, vaktinden önce ya da sonra değil zamanında kılınmalıdır.



1.F- Niyet:



Her ibadette olduğu gibi namazda da niyet önemlidir. Niyetin kalp ile tasdik edilmesi şarttır. Dil ile ikrar edilmesi ise farz değil sünnettir.



Farz Olan Namazlar Nelerdir?



Beş vakit namaz ve Cuma namazı farz olan namazlardır. Cenaze namazı ise farz-ı kifayedir.



Vacip ve Nafile Namazlar Hangileridir?



Vacip namazlar: Bayram namazları ve vitr namazı



Nafile namazlar: Teravih namazı, bayram namazları, istihare namazı, kuşluk namazı ve teheccüt namazı ve tatavvu namazları.