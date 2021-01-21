Nefsin Mertebeleri Ve Özellikleri Nelerdir? Nefsin Dereceleri İle İlgili Bilgiler



İbn-i Arabi ve Sadreddin Konevi gibi mutasavvıflar 7 temel nefs dışında birçok farklı nefsin tanımını yapmıştır. Bunların en bilinenleri arasında Nefs-i Şom ve Nefs-i Natık yer alır.



Nefsin Mertebeleri Nelerdir?



1- Nefs-i Emmare

2- Nefs-i Levvame:

3- Nefs-i Mülhime

4- Nefs-i Mutmain

5- Nefs-i Raziye

6- Nefs-i Mardiyye

7- Nefs-i Kamil



Nefsin Dereceleri ve Özelikleri Nelerdir?



1- Nefs-i Emmare:



İnsana sürekli kötülük yapmasını ve günah işlemesini öğütleyen nefse Nefs-i Emmare adı verilir. Bu nefse sahip olan kişiler yaptıkları kötülüklerden pişmanlık ve vicdan azabı duymazlar. Bazı kaynaklarda şeytani nefs olarak da tanımlanır. Allah'a şirk koşmak, büyü yapmak, yalan söylemek ve zina yapmak gibi tüm büyük günahların kaynağı Nefs-i Emmare'dir.



2- Nefs-i Levvame:



''Kendini Kınayan Nefs'' olarak tanımlanır. Kişi bu mertebede yine günah işler. Ancak Nefs-i Emmare'den farklı olarak işlediği günahlardan ötürü pişmanlık duyar. Aynı zamanda şehvete karşı direnir ve onu yenmeye çalışır. Vicdan azabı hissederek tövbe kapısından geçen kul aynı günahları tekrar tekrar işlemekten kaçınır.



3- Nefs-i Mülhime:



Bu mertebedeki kul yüzünü Halktan çevirip Hakka döner. İnsanlardan uzaklaşıp daha çok ibadet etmeye başlar. Geçmiş günahlarının pişmanlığını kalbinin derinliklerinde hissettiği için aynı hataları tekrar yapmaz. Tüm büyük günahlardan uzak duran kul uzlete çekilir.



4- Nefs-i Mutmain:



Kalbinde hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde iman eden ve huzura eren nefse Nefs-i Mutmain adı verilir. Bu mertebeye erişmiş olan kul, herkese karşı hoşgörüyle yaklaşır.



5- Nefs-i Raziye:



Üst kademelerdeki nefslerden biri olan Nefs-i Raziye'de kul, Allah'tan gelen her şeye razıdır. Bu nefis genellikle Yunus Emre'nin şu dizeleriyle birlikte anılır:



''Ya gonca gül yahut diken

Hoştur bana senden gelen.''



6- Nefs-İ Mardiyye:



Allah'ın kendisinden ve amellerinden razı olduğu kulun eriştiği mertebedir.



7- Nefs-i Kamil:



Bir kulun erişebileceği en yüksek nefis mertebesidir. Bu mertebeye İnsan-ı Kamil de denir.



Nefs-i Natık Nedir?



İbn-i Arabi'ye ait olan Nefs-i Natık, ''konuşan benlik'' demektir. Kulun, Allah'ın tecellilerini kendi varlığında müşahede etmesi demektir.



Nefs-i Şom Nedir?



İnsanın aklını örten ve günah işlemesine neden olan nefse verilen isimdir.