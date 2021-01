Peygamber Efendimizin Sünnetleri Nelerdir? Günlük Hayatımızda Uygulanabilecek Sünnetler…

İslam Ansiklopedisinde sünnet anlamı örnek alınan uygulama izlenen yol yöntem örf ve gelenek olarak bilinmektedir.



Peygamber Efendimizin Sünnetleri Nelerdir?



Günlük yaşamımızda kendimize örnek alabileceğimiz Peygamber Efendimizin sayısızca sünnetleri var olmaktadır. Peygamber Efendimizin bu sünnetlerini yaşamımızın içine sokmalı adeta bu sünnetleri yerine getirerek yaşamımızı sürdürmeliyiz. Bazen günlük yaşamımızda çocuklarımızın alnından öperiz ve sevgimizi çocuğumuza gösteririz.



Belki de bilmeden Peygamber Efendimiz'in sünnetini yerine getirmiş oluyoruz. Çünkü Peygamber Efendimiz çocukların alnından öpermiş. Çocukların alnından öpmek çocukların özgüvenini yerine getirir.



Bunun yanı sıra duş aldıktan sonra Peygamber Efendimiz ayaklarını soğuk suyla yıkamasıdır. Buda unutulmuş sünnetlerdendir. Bunun yanı sıra peygamber Efendimiz suyu oturarak üç yudumda içermiş. Su içerken besmeleyle başlaması ve suyu içtikten sonra şükür etmesi peygamber Efendimizin sünnetlerindendir.



Günlük Hayatımızda Uygulayacağımız Sünnetler Nelerdir?



Günlük hayatımızda kendimize örnek alacağımız Peygamber Efendimiz' in bir çok örf ve adeti ve yaptığı işler var olmaktadır. Peygamber Efendimiz in mezarlıktan geçerken selam vermesi ölüye definden sonra telkin vermesi suyu besmele ile içmesi orucunu tuz ile açması tırnaklarını cuma günü kesmesi yatarken sağ tarafına dönüp de yatması Peygamber Efendimizin sünnetlerindendir. Bunun yanı sıra bu sünnetleri günlük hayatımızda uygulamak yerine getirmek bu sünnetleri de çocuklarımıza aşılamak anlatmak bizim görevimiz sayılmaktadır.



Peygamber Efendimiz in Sevdiği yemekler Nelerdir?



Peygamber Efendimiz sofra adabına dikkat eden sofrada bir büyüğü varsa bekler yemeğe öyle başlardı. Peygamber Efendimiz fazla yemek yemeyi sevmezdi. Sevdiği yemekler ise sınırlı idi. Peygamberimizin en çok sevdiği gıda hurma olup bazen hurmayı bir öğün olarak tüketirdi. Peygamberimiz balık et süt ve süt ürünlerini de sever azda olsa yerdi. Bunun yanı sıra bal üzüm un helvası gibi ürünleri de sever yanındaki insanlarda ikramlarda bulunurdu.



Peygamber Efendimizin Sofra Adabı Nelerdir?



Peygamber Efendimiz in sofra kültürüne çok dikkat ve önem verirdi. Peygamber Efendimiz yaşadığı dönemde Arap topluluğuna sofra adabı ile birçok önemli bilgiler vermiş olup onları uygulamaları gerektiğini söylemiştir. Bunun yanı sıra Peygamberimiz sofraya oturmadan ellerini yıkar ve besmele ile sofraya oturur sağ eliyle de yemek yemeye başlardı.



Lokmalarını küçük alırdı iyice çiğnedikten sonra yutmaya dikkat ederdi. Lokmasını yutmadan ikinci bir lokma almazdı. Bunu yanı sıra peygamberimiz besmeleye çok dikkat eder ve ehemmiyet verirdi. Suyunu yavaş yavaş üç solukta içmeye özen gösterirdi. Peygamberimizin sofra adabını kendimize örnek almalıyız.