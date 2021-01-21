Salat-I Tefriciye Duası Oku: Salaten Tüncina Duası Anlamı, Türkçe Okunuşu Ve Arapça Yazılışı

Salatı tefriciye kelime anlamı itibariyle makbul dualar olarak okuyan kişinin gönlünde yatan iyi niyetin bir göstergesi amacıyla Rabbimizden dilediği güzellikler için beklenti niyeti taşır. Sıkıntılardan kurtulma, dara düşme gibi durumlarda okunması haricinde her zaman karşılık beklemeden Allah için okunması gereken dualardır.



Salatı Tefriciye Ne Demek?



Salatı tefriciyeler için Hz. Peygamber “sizin bana okuyacağınız salatı, Allah on katıyla size idare eder” şeklinde buyurmuş, Allah’a ve meleklere salat etmesinin emir olarak koşulduğunu ifade etmiştir. Salat okumanın önemini İmamı Kurtabi Hazretleri “Önemli bir veya gerçekleşmesi istenen bir dilek için 4444 defa salatı tefriciyede bulunmak gereklidir, hiç şüphe edilmemelidir Allah bunun karşılığında muradı veren ve verecek olandır” şeklinde buyurmuştur.



Salatı Tefriciye Nasıl Okunur?



Salatı tefriciye günde 11, 21,41, 100,1000 şeklinde okunabilir Allah’tan güzel dilekler ve istekler buyurulabilir. Salatı tefriciyenin anlamı “kusursuz bir rahmet ve salat vermeyi Allah’tan ve Peygamberden dilemek, belaları defetmek, çözülü düğümleri açmak, yüce Efendimiz Sallalahu Aleyhi ve Sellam’ın şerefli yüzünden hürmet bulmak” gibi manalara tekabül etmekte, salat etme şeklinde okunmaktadır.