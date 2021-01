Tevessül Duası Nedir, Nasıl Okunur? Tevessül Duasının Faziletleri Ve Türkçe Okunuşu

Ehl-i Beyt imamlarından bazıları Tevessül duası hakkında neler düşündüğünü açıklamıştır. Her biri bu duanın son derece kuvvetli olduğuna inanmaktadır. Bu kadar kuvvetli bir duanın kısa süre içerisinde tesir ettiği de bilinmektedir. Bu yüzden sıkıntılarından arınmak isteyen herkes için en etkili yöntemlerden bir tanesidir.



Tevessül Duası Nedir ve Nasıl Okunur?



Tevessül duası Arapça edilir. Arapça okunuşu da şu şekildedir:



Allahumme innî es'eluke ve eteveccehu ileyke, bi-nebiyyike nebiyy'ir-rahmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve alih.



Tevessül Duasının Türkçe Anlamı Nedir?



Rahman ve Rahim Olan Allah'ın Adıyla, Allah'ım! Ben, rahmet peygamberi Muhammed'i huzuruna vasıta ederek niyaz ediyor ve sana yöneliyorum









Tevessül Duasının Faziletleri Nelerdir?



Tevessül duası faziletleri her türlü derde deva içindir. Her türlü dert olabilir. Yani ekonomik sıkıntı çekenler için de bu dua uygundur. Kaza veya bela içerisinde olanlar da başını bu dertten bu dua ile kurtarabilir. Doğrudan sıkıntı içerisinde olan kişi tarafından okunabilir. Başkası tarafından sıkıntı içerisindeki kişinin yüzüne okuyup üflemek de bir diğer yöntemdir.

Tevessül Duasının Türkçe Yazılışı

Allahumme innî es eluke ve eteveccehu ileyke bi nebiyyike nebiyyir rahmeti muhammedin sallallâhu aleyhi ve âlihi yâ ebel kâsim yâ resulellâh yâ imâmer rahmeti yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve keddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecihen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebel Hasen,Yâ Emir’el Mu’minin,Yâ Eli yebne Ebi Tâlib,Yâ Huccetellâhi elâ halkihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve keddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecihen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Ya Fâtimetezzehrâ, Yâ binte Muhammedin, ya kurrate aynirresul yâ seyyidetenâ ve mevlâtenâ innâ teveccehnâ vesteşfa’ nâ ve tevesselnâ biki ilellâh ve keddemnâki beyne yedey hâcâtinâ yâ veciheten indellâh işfa’î lenâ indellâh.

Yâ Ebâ Muhammedin, Yâ Hasenebne Ali, eyyuhel Muctebâ yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ helgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve keddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebâ Abdillâh,Yâ Huseyn ebne Aliyy eyyuheşşehid yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ helgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve keddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebel Hasen,Yâ Aliyyebne’l Huseyn,Yâ Zeyne’l Abidin yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ helgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve keddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebâ Ca’fer, Yâ Muhammed ebne Aliyy eyyuhel Bâkir yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ helgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve keddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebâ Abdillâh, Ya Ca’fer ebne Muhammed eyyuhes’ Sâdik yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ helgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve keddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebel Hasen, Yâ Musebne Ca’fer,eyyuhel Kâzım yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ helgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve keddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebel Hasen, Yâ Ali yebne Musâ eyyuher Rızâ yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ helgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve keddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebâ Ca’fer, Yâ Muhammedebne Aliyy eyyuhet Takiyyul Cevâd yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ helgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve keddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebel Hasen, Yâ Aliyyebne Muhammed eyyuhel hadîyyunnakiyy yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ helgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve keddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ Ebâ Muhammed, Yâ Hasenebne Aliyy, eyyuhezzekiyyul Askeriyy yebne resullillâh,yâ huccetellâhi alâ helgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve keddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.

Yâ vasiyyel Hasen,vel helefel Huccete eyyuhel kâimul muntazerul Mehdiyy yebne resullillâh,yâ hoccetellâhi alâ helgihi yâ seyyidenâ ve mevlânâ innâ teveccehnâ vesteşfa’nâ ve tevesselnâ bike ilellâhi ve keddemnâke beyne yedey hâcâtinâ yâ vecîhen indellâh işfa’ lenâ indellâh.