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    06.08.2013 - 11:13 |

    Diyetisyenden bayram uyarıları

    Diyetisyen Derya Zünbülcan, Ramazan boyunca dengeli bir şekilde beslenen bünyenin bayramda bir anda yorulmaması gerektiğini söyledi.

    Diyetisyenden bayram uyarıları

    İzmir’de diyetisyenlik merkezi bulunan uzman diyetisyen Derya Zünbülcan, Ramazan Bayramı’nın ilk gününden itibaren bir ay boyunca dengeli beslenen bünyenin bozulabileceğine dikkat çekerek bazı uyarılarda bulundu. Zünbülcan, uyarılarını şöyle sıraladı:“Bir ay boyunca dengeli bir şekilde beslenen bünye bayramda bir anda yorulmamalı. İlk olarak kahvaltı bizim için çok önemli. Kahvaltı hafif ve dengeli bir kahvaltı olmalı. Tam tahıllı ekmek, biber, domates, yeşillik ve belki doğal reçel gibi yiyecekler tercih edilmelidir. Tabi ki bizim için önemli olan yiyeceklerde vardır.Bunlardan bir tanesi tatlıdır ve ara öğün yemeğimizdir. Yine bayramda ara öğünler atlanmamalı. Tatlıya dikkat edilmelidir. Çünkü iki dilim baklavada 400-450 gram kalori vardır. Dolayısıyla tatlıya dikkat etmeliyiz.”

    Bayram boyunca çay, kahve yerine daha çok su tercih edilmesi gerektiğini belirten Zünbülcan, aynı zamanda bayramda alınan kalorilerin çeşitli egzersizlerle eritilmesi gerektiğini söyledi. Bayramda yeme içme konusuna dikkat çeken Zünbülcan, sözlerini şöyle tamamladı: "Çok miktarda çay, kahve içersek mide yanması gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Aynı zamanda egzersiz unutulmamalı misafirliklere mümkünse yürüyerek gidilmeli. Kısa mesafelerde yaptığımız bu tür egzersizlerle kalorimizi eritmeliyiz.”

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