Etli Türkistan Pilavı

Sahrap Soysal

MALZEME LİSTESİ

• 300 gr az yağlı kuzu kuşbaşı

• 3 yemek kaşığı zeytinyağı

• 2 su bardağı (300 gr) pirinç

• 1 adet büyük boy kuru soğan

• 2 adet orta boy havuç

• 30-40 gr tereyağı

• 3 su bardağı sıcak et suyu

• 1 çay kaşığı tuz, karabiber

YAPILIŞI

• Pirinci derin bir kapta 5 su bardağı kaynar suyla 30 dakika kadar ıslatın.

• Zeytinyağını orta boy bir tencerede kızdırın. Yemeklik incecik doğradığınız soğanları ekleyip 1-2 dakika, hafif pembeleşinceye kadar kavurun.

• Her birini ikiye bölüp küçülttüğünüz etleri de tavaya koyun ve orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak soğanlarla birlikte 5 dakika kavurun.

• Etlerin üzerlerini iki parmak aşacak şekilde sıcak su ekleyin ve kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte, etler iyice pişinceye kadar, yaklaşık 20-25 dakika daha pişirin.

• Tereyağını ayrı bir tencerede eritin. Pirinci soğuk suyla yıkayıp süzün. Havuçları soyup rendeleyin. Süzdüğünüz pirinci ve rendelenmiş havucu kızgın yağda tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Tuz ve karabiberi serpiştirdikten sonra sürekli karıştırarak 4-5 dakika daha kavurmaya devam edin.

• Pişen etleri ve suyundan 3 bardak kadarını pilav tenceresine aktarıp karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın. Pilavı orta ısılı ateşte pişmeye bırakın.

• Pilav suyunu çekince ocağın altını kapatıp en az 30 dakika kadar dinlendirin. Hafifçe karıştırdıktan sonra ılık olarak servise sunun.