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    15.09.2008 - 16:07 |

    Etli Türkistan Pilavı

    Pilav tariflerinize bir yenisini daha eklemeye ne dersiniz.

    Etli Türkistan Pilavı

    Sahrap Soysal

    MALZEME LİSTESİ

    • 300 gr az yağlı kuzu kuşbaşı
    • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
    • 2 su bardağı (300 gr) pirinç
    • 1 adet büyük boy kuru soğan
    • 2 adet orta boy havuç
    • 30-40 gr tereyağı
    • 3 su bardağı sıcak et suyu
    • 1 çay kaşığı tuz, karabiber

    YAPILIŞI
    • Pirinci derin bir kapta 5 su bardağı kaynar suyla 30 dakika kadar ıslatın.
    • Zeytinyağını orta boy bir tencerede kızdırın. Yemeklik incecik doğradığınız soğanları ekleyip 1-2 dakika, hafif pembeleşinceye kadar kavurun.
    • Her birini ikiye bölüp küçülttüğünüz etleri de tavaya koyun ve orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak soğanlarla birlikte 5 dakika kavurun.
    • Etlerin üzerlerini iki parmak aşacak şekilde sıcak su ekleyin ve kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte, etler iyice pişinceye kadar, yaklaşık 20-25 dakika daha pişirin.
    • Tereyağını ayrı bir tencerede eritin. Pirinci soğuk suyla yıkayıp süzün. Havuçları soyup rendeleyin. Süzdüğünüz pirinci ve rendelenmiş havucu kızgın yağda tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Tuz ve karabiberi serpiştirdikten sonra sürekli karıştırarak 4-5 dakika daha kavurmaya devam edin.
    • Pişen etleri ve suyundan 3 bardak kadarını pilav tenceresine aktarıp karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın. Pilavı orta ısılı ateşte pişmeye bırakın.
    • Pilav suyunu çekince ocağın altını kapatıp en az 30 dakika kadar dinlendirin. Hafifçe karıştırdıktan sonra ılık olarak servise sunun.

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