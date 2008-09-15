Etli Türkistan Pilavı
Pilav tariflerinize bir yenisini daha eklemeye ne dersiniz.
Sahrap Soysal
MALZEME LİSTESİ
• 300 gr az yağlı kuzu kuşbaşı
• 3 yemek kaşığı zeytinyağı
• 2 su bardağı (300 gr) pirinç
• 1 adet büyük boy kuru soğan
• 2 adet orta boy havuç
• 30-40 gr tereyağı
• 3 su bardağı sıcak et suyu
• 1 çay kaşığı tuz, karabiber
YAPILIŞI
• Pirinci derin bir kapta 5 su bardağı kaynar suyla 30 dakika kadar ıslatın.
• Zeytinyağını orta boy bir tencerede kızdırın. Yemeklik incecik doğradığınız soğanları ekleyip 1-2 dakika, hafif pembeleşinceye kadar kavurun.
• Her birini ikiye bölüp küçülttüğünüz etleri de tavaya koyun ve orta ısılı ateşte, sürekli karıştırarak soğanlarla birlikte 5 dakika kavurun.
• Etlerin üzerlerini iki parmak aşacak şekilde sıcak su ekleyin ve kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynamaya başlayınca kısık ateşte, etler iyice pişinceye kadar, yaklaşık 20-25 dakika daha pişirin.
• Tereyağını ayrı bir tencerede eritin. Pirinci soğuk suyla yıkayıp süzün. Havuçları soyup rendeleyin. Süzdüğünüz pirinci ve rendelenmiş havucu kızgın yağda tahta bir kaşıkla sürekli karıştırarak 2-3 dakika kadar kavurun. Tuz ve karabiberi serpiştirdikten sonra sürekli karıştırarak 4-5 dakika daha kavurmaya devam edin.
• Pişen etleri ve suyundan 3 bardak kadarını pilav tenceresine aktarıp karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın. Pilavı orta ısılı ateşte pişmeye bırakın.
• Pilav suyunu çekince ocağın altını kapatıp en az 30 dakika kadar dinlendirin. Hafifçe karıştırdıktan sonra ılık olarak servise sunun.