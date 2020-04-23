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    23.04.2020 - 17:42 |

    Hanif Ne Demek? Hanif Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Hanif kelimesi dilimizde kullanılan kelimelerden birisidir. Hanif kelimesinin anlamı merak uyandırmaktadır. Kelimenin anlamını Türk Dil Kurumu sözlüklerinden bulmak mümkün değildir. Peki, Hanif kelimesinin anlamı nedir? Bu kelimenin anlamını sizler için derledik.

    Hanif Ne Demek? Hanif Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Hanif kelimesi Arapça bir kelimedir. Bu sebeple Arapça dilinden dilimize gelmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Hanif kelimesi birkaç anlam barındırmaktadır.

    Hanif kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

    Hanif kelimesi TDK sözlüğünde bulunmamaktadır. Hanif ne demek sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Türkçe bir kelime olmayan hanif kelimesi anlamı bazı sözlüklerde belirtilmiştir.

    Hanif kelimesi menşei ve anlam bakımından birçok görüş bulunmaktadır. Arapça kökenli olan bu kelime için İbranice, Süryanice veya Habeşçe gibi kökenlerden geldiği de söylenmektedir. Hanif kelimesi sözlük anlamı bakımından birkaç mana barındırmaktadır. Bu kelime İslam dininde kullanılmaktadır. Hanif kelimesinin kısaca kelime anlamı nedir aşağıda açıklanmıştır.

    - Eğri
    - İslam’dan önce Allah'ın birliğine inanan ve Hz. İbrahim'in Dinine bağlı olanların vasfı
    - İslam’da kuvveti ile bağlı olan kimse ve ilmi ile âmil olan kişiler
    - Eski ve kötü halinden vazgeçip doğruluğa yönelen kişi

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