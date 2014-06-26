‘İftarda peynir, zeytin, domates tüketin’

Ramazan nedeniyle beslenme değişikliklerine bağlı sorunlar oluşabileceğinden yeterli ve dengeli beslenmeye dikkat edilmesini öneren Dr. Öner Nergiz, yemeklerin yavaş yavaş ve iyice çiğnenerek yenilmemesine değindi.

Oruç tutarken ikiye inen öğün sayısının sahuru atlayarak bire indirilmesinin açlık süresini uzatacağına dikkat çeken Öner Nergiz, “Yaz aylarında ihtiyaç artması sebebiyle oruç tutarken vücudumuzun su ihtiyacına dikkat ederek günde en az 2-2,5 litre su tüketilmeli, sahur iftar arasında ayran, taze sıkılmış meyve suyu, soda gibi içecekleri tüketmeye özen gösterilmelidir. İftarda peynir, zeytin, domates, salatalık, çorba ve benzeri hafif gıdalar tercih edilmelidir. Pirinç pilavı yerine bulgur, beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tercih edilmelidir. Hamurlu, bol yağlı ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tüketilmelidir” diye konuştu.

İftar sonrası televizyon karşısına geçmek yerine biraz hareket ederek sindirime yardımcı olunmasını öneren Nergiz, “Oruç tutmanın hasta, gebe ve emziren kişileri olumsuz yönden etkileyebileceği unutulmamalı ve mutlaka doktora danışılmalıdır” şeklinde konuştu.