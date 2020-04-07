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    HaberlerRamazan Haberleri Kolonya orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya koklamak orucu bozar mı?
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    07.04.2020 - 18:02 |

    Kolonya orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya koklamak orucu bozar mı?

    Orucu bozan şeyler merakla araştırılırken, en çok merak edilen sorular arasında Kolonya orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya koklamak orucu bozar mı? yer aldı. Oruç tutan Müslüman vatandaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan kesin cevap arıyor. İşte Kolonya orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya koklamak orucu bozar mı? sorularının yanıtları...

    Kolonya orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya koklamak orucu bozar mı?

    İslam alemi için büyük önem taşıyan Ramazan ayında oruç tutmak büyük sevap. Oruç tutan vatandaşlar, orucun kabul olması için dikkatli olması gerekiyor. Orucu bozan şeyler arasında kolonya yer alıyor mu? Kolonya orucu bozar mı? Oruçluyken kolonya koklamak orucu bozar mı?

    KOLANYA ORUCU BOZAR MI?

    Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Bunlar yemek ve içmek sınıfına dâhil olmadığı için orucu bozmazlar.

    Ağız kokusunu önlemek için ağız spreyi kullanmak veya sakız çiğnemek oruca zarar verir mi?

    Ağız ve burundan alınıp mideye ulaşan her şey orucu bozar. Bu itibarla, ağız kokusunu önlemek veya diş ağrısını gidermek maksadı ile ağza sıkılan sprey ve benzeri maddeler yutulur da mideye ulaşırsa orucu bozar, yutulmazsa bozmaz.

    Günümüzde üretilen sakızlarda, ağızda çözülen katkı maddeleri bulunduğundan, ne kadar dikkat edilirse edilsin bunların yutulmasından kaçınmak mümkün değildir. Bu sebeple bu tür sakız çiğnemek orucu bozar (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 395, 396). Öte yandan, hangi sakızın orucu bozmayan türden olduğu bilinemeyeceğinden oruçlu iken sakız çiğnemekten sakınılmalıdır.

     

     

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