Ramazan’a özel tarif: File Bademli Zeytinyağlı Fransız Fasulyesi



Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri’nin yaşam kalitesini yükselten tavsiyeleri paylaşmak için oluşturduğu “İyi Yaşa” platformuna katkıda bulunan Şef Ece Zaim, Ramazan ayında rahatlıkla tüketilebilecek, hafif ve lezzetli bir yemek olan File Bademli Zeytinyağlı Fransız Fasulyesi tarifini veriyor.

Sodexo Avantaj ve Ödüllendirme Hizmetleri’nin yaşam kalitesini yükselten tavsiyeleri paylaşmak için oluşturduğu “İyi Yaşa” platformunda yaşam kalitesini arttıran, yapımı pratik, sağlıklı yemek tarifleri paylaşan Şef Ece Zaim, Ramazan’a uygun hafif ve lezzetli bir tarif olan File Bademli Zeytinyağlı Fransız Fasulyesi’nin nasıl yapılacağını anlatıyor. “Farklı tarifler her zaman zor olmak zorunda değil. Doğru kombinlenen malzemeler ile çok pratik tarifler bir anda farklılaşabiliyor.



Ramazan için hazırladığım File Bademli Zeytinyağlı Fransız Fasulyesi tarifi de tam bu tariflerden. Tadı fasulye ile börülce arası olan bu nefis sebze genellikle et veya tavuk yanında garnitür olarak servis edilse de, zeytinyağlısı oldukça başarılı sonuç veriyor.



Ayrıca yaza denk gelen Ramazan'da hafif, serinleten ve şişkinlik yaratmadan sağlıklı olabilecek tarifler hazırlamak çok önemli. Bu nefis tarif de iftar sofranızda güzel bir başlangıç olacak.



Ayrıca sahur hazırlamaya üşenenler için de bir dilim kızarmış tam buğday ekmeği ile nefis bir seçenek.”

İşte Ece Zaim’in yorumu ile File Bademli Zeytinyağlı Fransız Fasulyesi tarifi:

4 kişilik

• 6-7 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 adet orta boy soğan, çok küçük küplere bölünmüş

• 500 g Fransız fasulyesi, iki ucu kesilip atılmış

• 2 adet domates, küçük küplere bölünmüş

• 1 tatlı kaşığı toz şeker

• Tuz&Karabiber

• 3 yemek kaşığı sızma zeytinyağı

• 4-5 yemek kaşığı file badem



Yapılışı:

Yayvan bir tencereye zeytinyağını ekleyin ve orta ateşte bir dakika kadar ısıtın. İçerisine soğanı ekleyin ve kısık ateşte aralıklarla karıştırarak kapağı kapalı olarak 10 dakika kadar pişirin. Soğanlar sararıp iyice yumuşayınca üzerine fasulyeleri ve domatesi ekleyin.



Malzemenin yarısına gelecek kadar kaynar su ekleyin. Toz şekeri, göz kararı tuz ve karabiberi ekleyin. Fasulyeler hafifçe yumuşayıncaya dek 15 dakika kadar pişirin. Sunum tabağına alın ve üzerine sızma zeytinyağını gezdirin.



Soğuması için buzdolabına kaldırın. Tavaya bademleri alın ve orta ateşte devamlı karıştırarak, bademler renklenene dek 2-3 dakika kadar kavurun. Soğumaları için bir kaseye alın. Fransız fasulyelerinin üzerine serpin ve soğuk olarak servis edin.

Afiyet Olsun.

