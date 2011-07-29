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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Ramazan ayında gıda denetimleri artıyor
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    29.07.2011 - 11:56 |

    Ramazan ayında gıda denetimleri artıyor

    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Ramazan ayının yaklaşmasıyla tüketici sağlığını korumak amacıyla gıda güvenilirliğine ilişkin gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerinde denetimlerini artırdı.

    Ramazan ayında gıda denetimleri artıyor

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tüketicilerin yedikleri içtikleri gıdalardan emin olmaları için her türlü önlem alınıyor.

    Ramazan'ın yaz ayına gelmesi nedeniyle gıda güvenilirliğine ilişkin tedbirler de alındı. Bu kapsamda, 81 Tarım İl Müdürlüğü talimatlandırıldı.

    Yürütülen rutin denetimlerin yanında özellikle toplu tüketim yerleri, Ramazan çadırları, toplu iftarların yapıldığı yerler ve bu yerlere yemek sağlayan şirketler ile tatlı ve pastacılık ürünleri, şekerleme, ekmek ve pide üretimi yapan yerlerin denetimlerine ağırlık verecek bir denetim planı hayata geçirildi.

    Çeşitli gıdalardan oluşan Ramazan paketlerinin de gerek tüketicilerin yanıltılmaması gerekse halk sağlığının korunması açısından ürünlerin son tüketim tarihleri ve etiket bilgileri bakımından kontrol edildiği, gerektiğinde bu ürünlerden numune alınarak Türk Gıda Kodeksi'ne uygun olup olmadığına bakılacağı belirtildi.

    Öte yandan tüketicilerin satın alacakları gıdaların son tüketim tarihlerini kontrol etmeleri, ambalajlı ve etiketli, ambalajı zarar görmemiş gıdaları satın almaları, açıkta ve uygun koşullarda muhafaza edilmeyen gıdaları almamaları gerekiyor.

    Açıklamaya göre, gıda zehirlenmesine maruz kalan veya satın aldığı gıdalarla ilgili herhangi bir şikayeti olan tüketiciler "Alo 174 Gıda Hattı"nı arayarak ihbarda bulunabilecek.

    Ramazan boyunca gıda denetim ve kontrol hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülebilmesi için 4 bin 600 denetim elemanı görev başında olacak.

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