Ramazan pidesi tarifi

Dünyanın en prestijli fırıncılık yarışmalarından Bakery Masters’ta Türkiye’yi temsil eden ilk Türk fırıncı olan Osman Gündüz, Ramazan ayında müşterilerini memnun etmek isteyen meslektaşlarını, yarışmaya özel hazırladığı pide tarifini paylaşarak destekliyor.

Osman ustanın tarifini uygulayacak fırıncılar, Ramazan’da müşterilerinin vazgeçemeyeceği bir lezzet sunarken, raflarına besleyici özelliği ile ön plana çıkan ve yöresel lezzetlerle zenginleştirilen özel bir çeşit daha ekleyebilir.

İşte, Osman Gündüz’den Ramazan’a özel pide tarifi...

Malzemeler (yaklaşık 36 adet pide için)

Hamur için

• Un -10 kg

• Su – 7,0 / 7,5 kg

• Inventis Rustik Mayalı Ekmek Karışımı - 400 gr

• Tereyağı- 500 gr

• Bal - 300 gr

• Tuz - 150 gr

• Pastırma - 2 kg

• Kaşar Peyniri - 1 kg

• Yeşil soğan – 300 gr

İç Malzemeleri

Hazırlanışı

Tüm hamur malzemelerini karıştırarak pide hamurunu hazırlayın. Yoğurmanın bitimine 1 dakika kala, iç malzemeleri (tamamı doğranmış ve rendelenmiş) hamura ilave edin ve 1 dakika daha yoğurun.

Hamuru 30 dakika oda sıcaklığında bekletin. Daha sonra yaklaşık 550-600 gr’lık parçalara ayırarak kestiğiniz hamurları yuvarlayın. Bu haliyle de 30 dakika daha beklettikten sonra üzerine iki elinizin parmak uçlarıyla enine ve boyuna tırnak atın. Pideleri yağlanmış fırın tepsisine dizin ve 25-30 dakika kabarması için bekletin. 240-250 derecelik fırında pideleriniz kızarana kadar pişirin.

