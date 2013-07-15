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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Ramazan'da migren atakları artabilir
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    15.07.2013 - 10:55 |

    Ramazan'da migren atakları artabilir

    Ramazan ayında açlık süresi'nin artmasından dolayı migren şikayetlerinde artış görülebileceği belirtildi.

    Ramazan'da migren atakları artabilir

    Özel Çorlu Şifa Hastanesi Nöroloji Uzmanı Uzm.Dr.Seher Yağıbasan,migrenin nedeninin tam olarak bilinemese de bu hastalığı tetikleyen pek çok unsur olduğunu söyledi. Özellikle açlık nedeniyle migren ağrısı olan hastaların oruç tutmalarının sağlık açısından sakıncalı olabileceğini dile getiren Yağıbasan, şöyle konuştu: “Migrenin uzun yıllar sürecek ve ilaç kullanmayı gerektirecek bir hastalık olabileceği ve bu ilaçların ciddi yan etkilere neden olabileceği düşünülürse, migren atağını engelleyebilmek önem kazanmaktadır. Migren ataklarını tetikleyen bir gıda varsa, ondan kaçınmak gereklidir. Beslenmeye dikkat etmek önemlidir. Bazı gıdaların ağrıyı tetiklediği belirlenmişse ondan kesinlikle kaçınmak gerekir. Açlık migreni başlatabiliyorsa, düzenli bir şekilde sık küçük öğünler alınmalıdır. Bu nedenle açlığın tetiklediği migren ağrıları olan hastaların oruç tutmaları sağlıkları açısından sakıncalı olabilmektedir. Oruçlu iken ağrıyı çekmenin yanında, gerekli tedavinin yapılamaması da ayrı bir konudur. Oruçlu iken yaşanılan migren ağrıları, normal zamanda olabilecek migrenin ağrısından daha fazla olacaktır. Açlık ile migreni etkilenmeyen hastaların oruçlu olmaları problem olmaz."

    Migrenin, ataklar halinde gelen, saatlerce sürebilen, genellikle başın bir tarafını tutan ve zonklayıcı tarzda ağrıya neden olan bir hastalık olduğunu belirten Yağıbasan, ağrı sırasında bulantı olabileceğini, ayrıca hastaların ışık, gürültü ve kokulara karşı hassas olabileceklerini söyledi.Stres, olumsuz yaşam koşulları, çevresel tetikleyiciler olduğu gibi, hormonal değişim ve besinlerin de migreni etkileyebileceğini ifade eden Yağıbasan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bunlar içinde öğün atlamak da önemli rol oynamaktadır. Kan şekerinin düşmesi ve uzun süre aç kalmakta migrene sebep olabilir. Oruç tutan ve sık baş ağrısı çekenlerin yahut migren hastalarının ramazan ayı boyunca çikolata, peynir, kahve ve kola gibi yiyecek ve içeceklere dikkat etmesi, iftardan sonra tatlı ihtiyaçlarını süt, vanilya ve çikolata gibi tatlılar yerine meyveden karşılamaya önem göstermeleri gerekir. Bununla beraber her migren tetikleyicisi, her hastada ağrıya sebep olmayabilir. Bu durumda hastaların migren ataklarını tetikleyen bir gıda varsa, onu belirleyip kaçınmaları gerekir.”

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