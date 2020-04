Sahur öğününü atlamayın!

Ramazan ayında mevsim normallerinin üstünde seyretmesi beklenen hava sıcaklığı nedeniyle, oruç tutacakları dengeli ve sağlıklı beslenmeleri konusunda uyaran Diyetisyen Esra Baş Toktay, “Sahur öğünü kesinlikle atlanmamalı. Atlandığında açlık süresi daha fazla uzadığı için kan şekeri düşüklüğü, dikkat dağınıklığı, baş ağrısı vb. problemler daha çok yaşanır. Ayrıca öğün sayısı azaldıkça metabolizma daha çok yavaşlar ve kilo alma problemi yaşanabilir” dedi.



Her iki öğünde de mutlaka salata



Sahurda ve iftarda ağır, yağlı, karbonhidratlı besin tüketiminin reflü, kabızlık ve kilo alımına yol açabileceğini belirten Toktay, şöyle devam etti: “Her iki öğünde de mutlaka salata bulunmalıdır. Sahurda hafif, mideyi geç terk eden ve lifli gıdalar tüketilmelidir. Sahurda çok fazla çay tüketilmemelidir. Fazla çay tüketimi vücutta sıvı kaybına neden olabilir. “



İftarda ilk olarak hafif ve sindirimi kolay olan çorba ve iftariyelikler ile başlangıç yapılması gerektiğini de hatırlatan Toktay, “Sonrasında yemeğe kısa bir mola (yaklaşık 20-30 dk.) mutlaka verilmelidir. İftarda verilen mola sayesinde birden aşırı besin tüketimi ve böylece kan şekerinin hızlı yükselmesi de engellenmiş olur.



iftarda pilav-makarna yerine bulgur, esmer pirinç pilavı veya kepekli makarna tüketimine dikkat edilmelidir. Tabi ki bu besinlerin tüketiminde de miktarlara özen gösterilmelidir” diye konuştu.



Meyve ve süt ürünleri tüketilmeli



İftardan sonra meyve ve süt grubu besinleri öneren Diyetisyen Esra Baş Toktay, şunları kaydetti: “İftarda asitli, katkı maddeli içecekler değil; ayran, az şekerli komposto veya şekersiz meyve kompostoları tüketilmelidir. İftardan sonra da yatana kadar su tüketimine özen gösterilmelidir. Tatlı olarak şerbetli ve yağlı tatlılar yerine sütlü tatlılar tüketilmelidir. Her gün sütlü de olsa tatlı tüketimi kilo alımına sebep olabilir. Tüketim sıklığı haftada 1-2 gün olmalı ve miktarlar abartılmamalıdır.”



Ramazanın vazgeçilmezleri



Hurma; Sahurda ve 2-3 adet tüketilmesi uygun olur. Lifli olduğu için kabızlık problemini de engeller.



Pide; sıcak ve lezzetli olduğu için sevilen bir besindir, fakat miktarının abartılması kilo alımına sebep olabilir.



Güllaç; hazırlanırken kullanılan şeker miktarına, hazırlandıktan sonra da tüketim miktarına dikkat edilmelidir.



Ramazan ayı için örnek menüler:



Sahur menüsü



Süt



Peynir – yumurta



Salata



5-6 adet zeytin



1-2 tatlı kaşığı bal-pekmez vb.



2-3 adet hurma veya kayısı veya 1 adet incir veya 3-4 adet kuru erik



2 adet ceviz veya 8-10 adet badem veya fındık vb.



İftar menüsü



Çorba



2-3 adet zeytin veya 1 adet hurma



20-30 dk. ara



Et yemeği/etli sebze yemeği



Bulgur pilavı/esmer pirinç pilavı/kepekli makarna



Salata/ızgara sebze/az yağlı sebze yemeği



Ayran/cacık/yoğurt



Esmer ekmek



İftar sonrası



Bol su (Aralıklarla)



Meyve



Süt/yoğurt/ayran