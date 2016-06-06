Saraç'tan Ramazan'a özel beslenme tüyoları

İstanbul Levent’te bulunan ÖzdilekPark İstanbul AVM hafta sonu Doktor Ender Saraç’ı ağırladı. Yaklaşan Ramazan Ayı öncesinde sağlıklı ve doğru beslenme ile özellikle Ramazan’da yapılan hatalara değinen Saraç, ziyaretçiler tarafından soru yağmuruna tutuldu.

“Sadece 1 TL’lik mezura ile sağlıklı bir birey olup olmadığımızı anlayabiliriz”

Gerek katıldığı TV programları, gerek gazete yazıları ya da kitaplarıyla yıllardır Türk halkını sağlıklı ve doğru beslenme konusunda bilinçlendiren Doktor Ender Saraç, ÖzdilekPark İstanbul AVM’de gerçekleştirdiği söyleşide yine önemli noktalara dikkat çekti. Yalnızca 1 TL vererek sağlıklı bir birey olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz diyen Saraç, “Sadece 1 liralık bir mezura ile bel ve göbek çevrenizi ölçtüğünüzde bu bölge erkeklerde 94 cm, kadınlarda ise 88 santimden fazla çıkıyorsa hastalıklara kapınız açık demektir. Belirttiğim bu ölçüleri aşan kişilerde kanser, beyin kanaması, felç, kalp hastalıkları, böbrek yetmezliği, şeker ve enfaktüs gibi hastalıklar olmaması için hiçbir neden yoktur. Bu insanlar aynı zamanda obeziteye de meyilli insanlardır. Ve saydığım tüm bu hastalıkların yanında bizi bekleyen en tehlikeli hastalık ise Alzheimer. Sağlıksız beslenen her 5 kişiden birini Alzheimer tehlikesi beklemekte”.

Obezite anne karnında başlıyor!

Amerika’da yapılan bir araştırmaya değinen Doktor Ender Saraç, obezitenin anne karnında başladığının da altını çizdi. Hamilelikte kötü beslenen anne adaylarının çocuklarına çok zarar verdiğini söyleyen Saraç, hamileliği bahane ederek her türlü besini; özellikle hamur işleri, kızartmalar, şekerli yiyecek ve içecekleri tüketen annelerin çocuklarının obezite tehlikesiyle doğduğunu söyledi. Özellikle 0 – 2 yaş arasında insan vücudundaki yağ hücresi sayısının belirlendiğini anlatan Saraç, çocuklarına hamur işi, beyaz un – şeker, kızartma, şekerli ve gazlı içecekler veren anne babanın kötü anne baba olduğunu vurguladı.

Sağlıklı beslenme ve kilo verme konusunda tüyolar da veren Ender Saraç, “Sağlıklı kilo vermek için günde 2 – 3 lt. su tüketmek çok önemli. Haftada en az 150 dk. düzenli egzersiz ya da yürüyüş yapılmalı. Hayatınızdan beyaz un ve şeker, glikoz şekeri ve kızartmaları çıkartın. Öğün atlamamaya dikkat edin. Derisi alınmış tavuk, balık gibi beyaz etler ile kırmızı et, yoğurt ve yumurta gibi proteinleri tüketin. Biberiye, tarçın, kişniş gibi baharatlar da kilo vermeye yardımcı baharatlardır.” dedi.





İftar sofrasında kilit kelime: ‘Sakinlik’

Bu yıl en uzun oruçlardan birinin tutulacağını söyleyen Saraç, iftar sofrasında sakin olmanın çok önemli olduğunu vurguladı. Sofradan ‘kuş’ gibi kalkmak gerektiğini söyleyen Doktor Ender Saraç, eğer sofradan hafif kalkılmıyorsa orucun yanlış tutulmuş olduğunun altını çizdi.

İftar sofrasında izlenmesi gereken yolları anlatan Saraç, “Oruç bir tane iri ya da 3 küçük hurma ile açılmalıdır. Bitki alemi ve hayvan alemine en yakın besin olan hurma midenizi rahatlatır. Orucun açılmasının ardından bir bardak suya yarım tatlı kaşığı bal karıştırıp yavaşça için, bu şeker dengenizi düzenleyecektir. Sonrasında 1 kase doğal, ev yapımı bir çorba için. Çorbadan sonra hafif ılık bir suyu yavaşça içerek vücudu dinlendirin. Namaz kılıyorsanız bu arada akşam namazınızı kılın ya da 8-10 dk. ev içinde yavaş yürüyüş yapın. Ana yemeklerde ise bir gün protein 1 gün ise tam tahıllı malzemelerden yapılmış karbonhidratları, zeytinyağlılar ve bol salata ile tüketin” dedi.

Tatlıların kesinlikle yemeklerden 2 saat sonra tüketilmesi gerektiğinin altını çizen Saraç, hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine fırında meyveler ya da sütlü tatlıların ya da meyvelerin tercih edilmesinin doğru olduğunu söyledi.

“Mutlaka sahura kalkılmalı”

Sahura kalkmanın önemine değinen Saraç, sahura kalkılmaz ise vücudun kas ve kemik kaybedeceğini söyledi. Sahur için sağlıklı menü alternatifleri sunan Saraç, protein tüketiminin önemine dikkat çekti. Protein alan toplumlar dünyayı yöneten toplumlardır diyen Saraç, sahurda çılbır ve çavdar ekmeği, yeşil mercimek, bulgur ve salata, kahvaltı yapmayı sevenler için ise bir katı yumurta, çörek otlu bol çökelek, yeşil biber ve çavdar ekmeğinden oluşan çeşitli menüler önerdi.

Uzun oruç saatlerinde susamayı aza indiren besinlere de değinen Saraç, sahurda mutlaka salatalık, limonlu su ve üzerine limon sıkılmış taze nane ve demirhindi şerbeti tüketilmesi gerektiğini belirtti.