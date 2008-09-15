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    HaberlerRamazan Haberleri Sele-Sepet top Kandil Şenliği
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    15.09.2008 - 12:21 |

    Sele-Sepet top Kandil Şenliği

    Samsun’un Bafra İlçesi’nde, "Sele-Sepet Top Kandil Şenliği" düzenlendi.

    Geleneksel olarak 500 yıldır ramazan ayının 15. gecesi düzenlenen şenlik, nostaljik Ramazan Sokağı’nda çocuklara renkli kağıtlardan yapılmış kandillerin dağıtılması ve fenerlerin mumunun yakılmasıyla başladı.

    Şenlikte sahne alan Ahmet Yazmaz, Güler, Aydeniz ve Osman Öztekin, sevilen şarkıları seslendirdi. Ardından havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

    Bafra Belediye Başkanı Şükrü Neiş, 5 asırlık bir geleneği sürdürmenin gururunu yaşadıklarını ve bu şenliklerin devamında birlik, beraberlik ve bolluk beklediklerini söyledi.

    Bafra ilçesine ait bir gelenek olarak tarihe geçen Sele Sepet Top Kandil Şenlikleri’nin ilçe halkı tarafından yaşatıldığını belirten Neiş, "Bu geleneğin temelini bilemesek de gelenek olarak günümüze geldi ve bunu devam ettirmek de bize düşer. Bundan önce bu eğlenceyi patlayıcı madde atarak kutlardık, bundan sonra da şenlikler ve eğlencelerle kutlamaya devam edeceğiz" dedi.
        

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