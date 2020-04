Tam sağlık için midenizi 3’e bölün

Ramazan ayıyla birlikte oruç tutan kişilerin vücutlarında büyük bir dinlenme olduğunu dile getiren Fitoterapi uzmanı Dr. Mustafa Eraslan, beyin, mide, böbrek, tüm yediklerimize fabrika görevi gören karaciğerin rahatladığını söyledi. Manevi günler yaşandığını, ramazandan bayrama geçilirken insanların sağlıkları için birkaç noktaya dikkat etmesi gerektiğini belirten Eraslan, Peygamber (s.a.v) Efendimizin ölçüsü hakkında bilgi verdi. Eraslan, “Bu ölçü benim değil, Peygamber (s.a.v) Efendimizin ölçüsü. İnsanlar bu dediklerime tüm hayatları boyu riayet ederlerse son derece sağlıklı yaşarlar. İki şeyden bahsedeceğim. İlk önce ne yersek yiyelim iyi çiğneyeceğiz. İkinci olarak da midemizin üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini de boş bırakacağız. 1/3, 1/3, 1/3 toplamı 1 eder, yani tam bir sağlık demek. Bu saatten sonra tüm insanların bunlara uyarak hastalıklarından kurtulacağına ve sağlıklı yaşayacaklarına inanıyorum. Bunları canı gönülden söylüyorum çünkü peygamber efendimizin her söylediği doğrudur” dedi. Sadece ramazandan çıktıktan sonra değil, hayat boyu insanların istediklerini yiyebileceklerini açıklayan Eraslan, “Kalp damar, şeker ve kanser hastaları üçte bir kuralına riayet etsin. Hem sağlıklı, hem zinde, hem de tüm hastalıklarından kurtularak yaşayacaklardır. Bu formülü her doktorun yüzlerce binlerce kez söylemesi gerekiyor aslında. Hatta diyetisyenler de 1/3 diye söze başlamalı. Aynı şekilde sağlık programları, hatta televizyon açılışları da 1/3 diye başlasın. Mesele insanların hasta olmasını engellemek, sağlıklı olmak ve yaşamaksa 1/3 kuralına riayet edilmeli” şeklinde konuştu.



Ersalan sözlerine şöyle devam etti: “Ramazanın bitişini ve bayramı milat kabul ederek şuna da dikkat edelim. Peygamber (s.a.v) Efendimizin bize tavsiyeleri var. Bir, yemeklerin efendisi ettir. Et olmazsa olmazdır, mutlaka kırmızı eti yemeklerimizde bulunduracağız. İkincisi tereyağ damar sertliği yapmaz, yemeklerde tereyağ, kuyruk yağ gibi tabi yağları ve zeytinyağını mutlaka kullanalım. Son beş yıldır sürekli söylüyoruz, artık tam buğday ekmeğine geçilmeye başlandı. Bu ekmeği de kullansınlar. Bu kurallara ve 1/3 kuralına riayet ettikten sonra hem birçok hastalıklarından kurtulacaklar hem de fit vücuda, sağlıklı vücuda kavuşmuş olacaklar.Tatlı ağırlıklı da olsa, çok sık da olsa dediğimiz ölçüyü ayarlarsak en ufak bir problem olmaz. Tam sağlığın, tam sıhhatin, tam beslenmenin formülü üçte bir kuralında gizli.”