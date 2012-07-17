Uzun süre tok tutan besinler

Illinois Üniversitesi’nden uzmanlar bir parça yağsız beyaz peynir ile birlikte tüketilecek meyvenin açlığı bastırdığını belirtiyor. Peynir protein ihtiyacını sağlarken meyvelerdeki yavaş çözünen lifler de tok kalmanıza yardımcı oluyor.



Mayo Clinic, tam tahıllı etli bir sandviçin sizi uzun süre tok tutacağını vurguluyor. Sandviçe ekstra lif eklemek için koyu yeşil yapraklı sebzeleri de tercih edebilirsiniz.



“Health” isimli dergide yayınlanan önerilere göre kepekli makarnada normal makarnaya göre %300 daha fazla lif bulunuyor. Bu lifler mideyi tok tutuyor.



Yine Mayo Clinic balığın da kişiyi tok tuttuğunu belirtiyor. En yağlı balıklarda bile bol miktarda omega-3 olduğundan hem kilo aldırmıyor hem de acıkmayı geciktiriyor.