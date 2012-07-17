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    HaberlerRamazan'da Sağlık Haberleri Uzun süre tok tutan besinler
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    17.07.2012 - 18:19 |

    Uzun süre tok tutan besinler

    Oruç tutarken daha dayanıklı kalabilmek ve açlığı fazla hissetmemek için sizi tok tutacak besinler tüketmeye özen gösterin.

    Uzun süre tok tutan besinler

    Illinois Üniversitesi’nden uzmanlar bir parça yağsız beyaz peynir ile birlikte tüketilecek meyvenin açlığı bastırdığını belirtiyor. Peynir protein ihtiyacını sağlarken meyvelerdeki yavaş çözünen lifler de tok kalmanıza yardımcı oluyor.

    Mayo Clinic, tam tahıllı etli bir sandviçin sizi uzun süre tok tutacağını vurguluyor. Sandviçe ekstra lif eklemek için koyu yeşil yapraklı sebzeleri de tercih edebilirsiniz.

    “Health” isimli dergide yayınlanan önerilere göre kepekli makarnada normal makarnaya göre %300 daha fazla lif bulunuyor. Bu lifler mideyi tok tutuyor.

    Yine Mayo Clinic balığın da kişiyi tok tuttuğunu belirtiyor. En yağlı balıklarda bile bol miktarda omega-3 olduğundan hem kilo aldırmıyor hem de acıkmayı geciktiriyor.

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