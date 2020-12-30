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    30.12.2020 - 16:17 |

    Uçun kuşlar şiiri - Rıza Tevfik Bölükbaşı

    Türk edebiyatının bilinen isimlerinden biri olan Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın sürgünde olduğu dönemde yazdığı bu şiir vatanına olan özlemini dile getirir. Şair şiirinde kuşlara ülkesinin güzelliklerinden bahseder ve bunları kuşlarla konuştukça kendisi de o güzellikleri anımsar. İşte Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın Uçun kuşlar isimli şiirinin sözleri.

    Uçun kuşlar şiiri - Rıza Tevfik Bölükbaşı

    UÇUN KUŞLAR

    Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere
    Şimdi dağlarında mor sümbül vardır
    Ormanlar koynunda bir serin dere
    Dikenler içinde sarı gül vardır

    O çay ağır akar, yorgun mu bilmem
    Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem
    Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem
    Yüce dağ başında siyah tül vardır

    Orda geçti benim güzel günlerim
    O demleri anıp bugün inlerim
    Destan-ı ömrümü okur dinlerim
    İçimde oralı bir bülbül vardır

    Uçun kuşlar uçun, burda vefa yok
    Öyle akarsular, öyle hava yok
    Feryadıma karşı aks-i sada yok
    Bu yangın yerinde soğuk kül vardır

    Hey Rıza kederin başından aşkın
    Bitip tükenmiyor elem-i aşkın
    Sende derya gibi daima taşkın
    Daima çalkanır bir gönül vardır

    RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI

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