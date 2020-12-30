30.12.2020 - 16:17 |
Uçun kuşlar şiiri - Rıza Tevfik Bölükbaşı
Türk edebiyatının bilinen isimlerinden biri olan Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın sürgünde olduğu dönemde yazdığı bu şiir vatanına olan özlemini dile getirir. Şair şiirinde kuşlara ülkesinin güzelliklerinden bahseder ve bunları kuşlarla konuştukça kendisi de o güzellikleri anımsar. İşte Rıza Tevfik Bölükbaşı'nın Uçun kuşlar isimli şiirinin sözleri.
UÇUN KUŞLAR
Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere
Şimdi dağlarında mor sümbül vardır
Ormanlar koynunda bir serin dere
Dikenler içinde sarı gül vardır
O çay ağır akar, yorgun mu bilmem
Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem
Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem
Yüce dağ başında siyah tül vardır
Orda geçti benim güzel günlerim
O demleri anıp bugün inlerim
Destan-ı ömrümü okur dinlerim
İçimde oralı bir bülbül vardır
Uçun kuşlar uçun, burda vefa yok
Öyle akarsular, öyle hava yok
Feryadıma karşı aks-i sada yok
Bu yangın yerinde soğuk kül vardır
Hey Rıza kederin başından aşkın
Bitip tükenmiyor elem-i aşkın
Sende derya gibi daima taşkın
Daima çalkanır bir gönül vardır
RIZA TEVFİK BÖLÜKBAŞI