“1000 Şehide 1000 Su Kuyusu” adlı iyilik projesinin en çok şehitlerin ismiyle anılmaya layık olduğunu belirten Soylu, “Deniz Feneri de bunu gerçekleştirdi ve öyle yaptı. Hakikaten çok da anlamlı oldu. Çünkü onların fedakarlıkları, kahramanlıkları, ailelerinin metanetleri gerçekten yaşatılmaya ve böyle bir hayra vesile olmaya layıktır” dedi. Geçen hafta İdlib’e gittiğini anımsatan Soylu, Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz ile dernek temsilcilerinin de orada bulunduğunu söyledi.

İblid’de 61 günde yaklaşık 7 bin briket evin yüzde 80’inin tamamlandığını belirten Soylu, “Şu anda orada 52 bin 800 briket ev taahhüdü var. Ocak sonu itibarıyla 30 bini tamamlanıyor”. Oraya binlerce tır silah ve mühimmat değil, binlerce tır giyecek, yiyecek, sağlık ve insani malzeme gönderiliyor. Bizim Amerika’dan, Avrupa’dan ve Batı’dan tam anlamıyla farkımız budur. Açılan, tamamlanan biten kuyu sayısı neredeyse 100’e yaklaştı. Diğerlerinin de fizibilite ve açılma çalışmaları devam ediyor” dedi.

Soylu: Kaftancıoğlu DHKP-C’den ceza aldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Soylu, “Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır. MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece bir kaçıdır” ifadelerine yer verdi.