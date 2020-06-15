AK Partili vekil Günay: 'Devletimiz milletimizin yanında'

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, salgın süreci boyunca Eskişehir'e yapılan yardımları da takip ettiklerini belirtti.

"Devletimiz milletinin yanında oldu, olmaya da devam ediyor." ifadesini kullanan Günay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında şehrimizde 109 bin kişiye toplam 202 milyon 271 bin lira destek verildi. 43 bin 491 haneye 1000'er lira verildi. Bu dönemde işini kaybetme riskini ortadan kaldırmak için 44 bin 785 kişiye 121 milyon 150 bin lira kısa çalışma ödeneği sağlandı. 13 bin 549 kişiye 15 milyon 860 bin lira nakdi destek verildi. 7 bin 175 kişiye 21 milyon 771 bin lira işsizlik ödeneği verildi. Bu dinamik bir süreç, gelişmelere göre politikalar uygulanmakta, gerekli önlemler alınmaktadır. Temennimiz en kısa sürede yeniden ekonomik çarkların dönmesi ve hızlı bir toparlanma ile farklı desteklere gerek kalmadan yolumuza devam etmek. Ancak biz bu gerçekleşene kadar çalışmalarımızı sürdürecek ve bu çalışmaları takip edeceğiz."

Milletvekili Günay, geleceğin en önemli konularından birinin tarım ve hayvancılık olduğunu vurguladı.

Gıda güvenliğinin önemine işaret eden Günay, şunları kaydetti:

"Türkiye bu konuda kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden. Bu stratejik özelliğimizi kaybetmemek için çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimize destek olmalı ve tarımsal üretimimizi artırmamız lazım. Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığımız en son olarak yağlı tohumlu bitkiler ve besi desteği kapsamında toplam 886 milyon lira destek ödemesini açıkladı. Eskişehir’de 2 bin 219 üreticimize tohumlu bitkiler desteği kapsamında 15 milyon 333 bin lira, 638 yetiştiricimize besi desteği kapsamında 1 milyon 314 bin lira verildi. Çiftçi ve yetiştiricilerimize hayırlı olsun. İşleri, hasatları bereketli olsun."