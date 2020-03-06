Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Çukurova Bölgesel Havalimanı'na ilişkin açıklama

Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesinin açılışının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte "sıcak" karşılandığını söyledi.

Açılışı yapılan hastane hakkında bilgi veren Oktay, "Onkoloji ve hematoloji alanında, sadece bir açığı kapatma da değil, onun çok ötesinde bir uzmanlaşma alanı sağlayan, Mersin'i daha da ileriye de götürecek, sağlık turizminden çok daha ciddi pay almasını sağlayacak yeni bir tesisi kentimize kazandırdık." diye konuştu.

Oktay, 150 yatak kapasitesine sahip hastanenin açılışının ardından, hastalar, öğrenciler ve hocalarla bir araya geldiklerini anlattı.

"YATIRIMLARIN TÜM HIZIYLA DEVAM ETTİĞİNİ GÖRDÜK"

Sanayi şehri Mersin'i "Limanıyla Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı" olarak nitelendiren Oktay, kentin aynı zamanda da verimli topraklarıyla tarım şehri olduğunu vurguladı.

Kentin tarımsal üretimine ve ticaret rakamlarına ilişkin bilgi veren Oktay, şöyle konuştu:

"Arzumuz, Mersin'in yerelden yaptığı ihracatın artarak devam etmesi. Yatırımların tüm hızıyla devam ettiğini gördük çok mutlu olduk. 3 tane organize sanayi bölgemiz ve şimdi Sayın bakanlarımızın, vekillerimizin, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımızın, Valimizin de yakinen takip ettiği, kurulum aşamasında olan, birçoğunda da inşaat aşamasına geçilecek olan 6 tane organize sanayi bölgemizle de bunların içerisinde tarımla ilgili olan da var, buradaki bu sıçramayı da Mersin görecek. Bu sıçrama doğal olarak Mersin'deki kardeşlerimizin hayatlarına da hem istihdam olarak hem de hayat kalitesinde, gelir seviyesinde artış olarak yansıyacak."

Kentin sağlık turizminden de çok ciddi bir pay almaya aday olduğunu aktaran Oktay, "Turizm alanında, turist sayısında ciddi bir artış var ama özellikle ihtiyacımız olan dışarıdan aldığımız turist sayısını artırmak. Bunun için de açık hava müzesi gibi olan ilçeleriyle birlikte, 13 muhteşem ilçesiyle bu ilimizin çok daha fazla dışarıdan turist alıyor olması son derece önemli. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da bununla ilgili çalışıyorlar. Hedefimiz 2023'te, turizm pastasından 70 milyar dolarlık pay almak. Onun için de Mersin'den burada ciddi bir katkı bekliyoruz. Biz de üzerimize düşen katkıyı vereceğiz." değerlendirmesini yaptı.

KENTE ULAŞIM ALANINDA YAPILAN VE YAPILACAK YATIRIMLAR

Oktay, kentte ulaşım alanındaki beklentileri gördüklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akdeniz sahil yolumuzun ciddi bir bölümü tamamlanmış durumda. Kalan kısımla ilgili finansman temini üzerinde çalışıyoruz. Kısmet olursa oradaki hedefimiz 2023'te burayı tamamlama hedefimiz vardı. Bu hedef çerçevesinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Burada 479 kilometre uzunluğunda bir yoldan bahsediyoruz. 393 kilometrelik bölünmüş yolu tamamlandı. 17 tünel, 59 da köprü-viyadük ve köprülü kavşakların da tamamlandığı bir projeden bahsediyoruz. Çeşmeli-Taşucu'nda beklenti var, otoyol yapımıyla alakalı."

Silifke-Gülnar ve Silifke-Mut kara yollarında da ikmal ihalesinin yapılmak üzere olduğunu kaydeden Oktay, bölgede yapımı süren hızlı tren hatlarına ilişkin de bilgilendirme yaptı.

ÇUKUROVA BÖLGESEL HAVALİMANI

Fuat Oktay, Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda da son aşamaya geldiklerini vurgulayarak, şu bilgileri verdi:

"Bu defalarca üzerinde çalıştığımız ama bir an önce de tamamlanması, hem Mersin hem Adana için ve Çukurova'daki sanayi ve turizmin de altyapısı anlamında son derece kritik. Bizim için son derece kritik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok çok yakinen takip ettiği ve bir an önce bitirilmesi talimatını verdiği bir projedir. Burada bir revizyon çalışması vardı. Bugün yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla bu konuyu en son haliyle değerlendirdik. Revizyon çalışması tamamlanmış durumda. Bu ay içerisinde bununla ilgili yap-işlet-devret modeliyle revize edilmiş proje üzerinden ihaleye çıkılıyor olacak. Kısmet olursa en kısa sürede bunu tamamlamayı arzu ediyoruz. En geç 2022 veya öncesinde bu projeyi tamamlamayı arzu ediyoruz."