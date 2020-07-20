‘İlk hedefler’ manifestosu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacak kurultayda, CHP’nin 1959’daki kurultayında, 9 yıllık Demokrat Parti iktidarına karşı açıkladığı İlk Hedefler Beyannamesi’ne benzer bir manifesto ilan etme kararı aldı.

Bilkent Odeon’da açık havada seyircisiz olarak pandemi tedbirleri altında yapılacak kurultayda, ilk gün genel başkanlık, ikinci gün ise 60 sandalyeli Parti Meclisi (PM) için seçimler yapılacak. Parti yönetimine muhalif isimler PM seçimlerine hazırlanırken, CHP lideri Kılıçdaroğlu da kurultayın ilk günü yapacağı konuşmaya odaklanmış durumda.

2023’e odaklı

Milliyet’in edindiği bilgilere göre Kılıçdaroğlu kurultayda, 1959 tarihli 14. Kurultay’da ilan edilen ‘İlk Hedefler Beyannamesi’ne benzer bir “manifesto” açıklayacak. Kılıçdaroğlu, Türkiye ve CHP siyasetine yeni bir çerçeve çizmesi beklenen konuşmasında, 18 yıllık AK Parti iktidarına yönelik eleştirilerini özetlemesi ve 2023 seçimlerine dikkat çekmesi planlanıyor. Manifestosunda, “Millet İttifakı iktidarında ne olacak?” sorusuna yanıt vereceği belirtilen Kılıçdaroğlu’nun, “yeni anayasa” ve “demokratik parlamenter sistem” vaatlerinin yanında, pandemi sonrası yeniden şekillenen dünya siyaseti için “sosyal devlet” vurgusunda bulunacağı da ifade ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun hazırlıklarına başladığı manifesto için partinin farklı birimleri de çalışma yürütüyor.

1959’daki beyanname

CHP, İsmet İnönü liderliğinde 12 Ocak 1959’da yapılan 14. kurultayında, 9 yıllık Demokrat Parti iktidarına karşı “İlk Hedefler Beyannamesi” ilan etmişti. Aydın delegesi Turan Güneş tarafından okunan beyannamede CHP, Demokrat Parti politikalarının yerine neler yapılması gerektiğini “prensipler” halinde anlatmış ve seçim sisteminin değiştirilmesini vadetmişti.

HATAYSPOR FORMASI HEDİYE EDİLDİ

CHP Hatay milletvekilleri İsmet Tokdemir, Suzan Şahin ve Mehmet Güzelmansur, Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ederek, Süper Lig’e yükselen Hatayspor’un formasını hediye etti.