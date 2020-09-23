Mustafa Destici'den GSM operatörlerine çağrı

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan-Ermenistan sınırının Tovuz bölgesinde, ateşkesi ihlal eden Ermeni güçlerinin açtığı ateş sonucu, önceki gün Azerbaycan ordusundan bir askerin şehit olduğunu hatırlatan Destici, "Azerbaycan’a yapılmış saldırıları kendimize, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine yapılmış olarak kabul ettiğimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

Azerbaycan başta olmak üzere Türk devletleri ile ekonomik, sosyal, askeri ilişkilerinin daha ileri bir noktaya taşınması gerektiğini dile getiren Destici, "Ermenistan örneğinde olduğu gibi, bize yönelen tehditlere karşı, birlik içinde, dayanışma içinde olmalıyız ve el ele vermeliyiz." ifadesini kullandı.

"MUHATAPLARIMIZIN DİPLOMASİ VE DİYALOG NOKTASINA YAKLAŞTIKLARINI GÖRMEKTEN MEMNUNUZ"

Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelere de değinen Destici, "Muhataplarımızın diplomasi ve diyalog noktasına yaklaştıklarını görmekten memnunuz. Bunu Türkiye, Türk milleti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimiz adına bir ilerleme sayıyoruz. Ama buna henüz bir kazanım diyemeyiz. Çünkü tüm ihtilaflarda haklıyız ve haklılığımızı her şartta, her zeminde ifade edecek, haklılığımızı ortaya koyabilecek durumdayız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un görüşmesini diyalog açısından değerli bulduklarını ifade eden Destici, "Fakat Macron'un ya da Yunanistan yetkililerinin samimi olmadıklarını da biliyoruz. Sahada işimizi tam olarak bitirmeden müzakereye oturup hak ve menfaatlerimizi masanın konusu yapmamalıyız." dedi.

Destici, eğitim sürecinde GSM operatörlerinin uzaktan eğitime destek vermesini isteyerek "Çok daha ucuz tarifelerle ücretlendirmeleri gerektiğini ifade etmek istiyorum. Pek çok öğrencimiz internete ulaşamadığı için ya da internet pahalı olduğu için maalesef derslerini aksatıyorlar. Herkes elini taşın altına koyarken GSM operatörlerinin de koyması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) verileri konusunda Türk Tabipleri Birliğinin "karalama kampanyası" yaptığını öne süren Destici, "Bu iddiaları dile getirenlerin yapacağı bir şey var. Sadece dedikodu yapmaktan vazgeçecekler, somut belge ve bilgi ortaya koyacaklar. Ellerinde somut delil yoksa sırf hükümeti, bakanlığı, bakanlık yetkililerini, Sağlık Bilim Kurulunu karalamaktan vazgeçsinler. Katkı sağlamıyorlarsa gölge etmesinler." diye konuştu.

Destici, Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık çalışanlarına yönelik saldırı girişimini de lanetledi. "Sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemleri, fertlere yönelik işlenen suçlar arasında değerlendirilmemeli, topluma karşı suç olarak değerlendirilmeli." diyen Destici, parti olarak bu yönde bir düzenlemeyi içeren kanun teklifini ekim ayında TBMM'ye sunacaklarını kaydetti.