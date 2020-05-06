Osmaniye’de yapımı süren Devlet Bey Konağı tamamlandı

Çukurova yöresinin karakteristiğini yansıtan “Osmaniye Devlet Bey Konağı"nın iç dekorasyon çalışmaları da tamamlanarak bina oturuma hazır hâle getirildi.

Üç katlı olarak inşa edilen Osmaniye Devlet Bey Konağı; cumbalı yapısı, göz alıcı ahşap giriş kapısı ve kepenkleriyle Selçuklu-Osmanlı mimarisinin geleneksel özelliklerini taşıyor.

Konağın ön cephesinde, merdivenlerle çıkılan giriş kısmının iki yanında birer bozkurt heykeli bulunuyor. Konağın arka bahçesinde, kameriye de denilen gösterişli ve geniş bir çardak yer alıyor.

Hâlen kentte akrabalarının yaşadığı bilinen MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli; aile kökenlerine, Osmaniye’ye ve Çukurova kültürüne bağlılığıyla biliniyor.

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, Osmaniye’yi ziyareti sırasında bu konakta kalması bekleniyor.